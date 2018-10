Bonn/Saarbrücken (ots) - Die saarländische WirtschaftsministerinAnke Rehlinger (SPD) hat sich im Vorfeld des ersten NationalenStahlgipfels für faire Rahmenbedingungen im weltweiten Stahlhandelausgesprochen. "Eigentlich ist es kein schwächelnderWirtschaftsbereich, der staatliche Subventionen benötigen würde. ImGegenteil, wir brauchen einfach nur einen fairen Wettbewerb", sagteRehlinger im phoenix tagesgespräch (22. Oktober 2018). Rehlinger istGastgeberin des Gipfels in Saarbrücken, bei dem sechsstahlproduzierende Bundesländer gemeinsam nach Lösungen unter anderemgegen Importe von Billigstahl suchen.Es gebe eine Vielzahl von Herausforderungen für die deutscheStahlindustrie. Die Politik müsse in bilateralen Gesprächen z.B. mitden USA dafür sorgen, dass das Thema Importzölle für die Zukunftnicht noch mehr an Bedeutung gewinne. Auch Dumpingstahl aus Chinamüsse entsprechend belegt werden. Dazu habe die Bundesregierung ineigener Kompetenz die Dinge in der Hand und sei auch in Europa mitaktiver Industriepolitik ein wichtiger Player. "Mein Eindruck istder, dass das gerade auf europäischer Ebene nur sehr mäßig gelingt.[...] Da muss die Bundesregierung eine klare Position beziehen, damitunsere heimische Industrie nicht weiter belastet wird. [...] DasSaarland ist ein Stahlland und wir wollen für die Zukunft auch dafürsorgen, dass es eines bleibt", so Rehlinger weiter.http://ots.de/ggfUKZPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell