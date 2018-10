Unterföhring (ots) -Martina Hill bekommt sie alle! Zum Auftakt ihrer ersten eigenenComedyshow "Die Martina Hill Show" freut sich die "Queen of Comedy"unter anderem auf Angela Merkel, Heidi Klum und Daniela Katzenbergerund stellt sich die Frage: Was wäre, wenn ... Heidi Klum nichtTopmodel, sondern Filialleiterin eines Supermarkts geworden wäre?"'Die Martina Hill Show' ist für mich einfach der nächste Schritt.Nach sechs Staffeln 'switch reloaded' und vier Staffeln'Knallerfrauen' habe ich ein neues Gefäß gesucht, in dem ich beidesverbinden kann. Parodien und lustige Figuren, aber eben auch der ausdem Alltag gegriffene Sketch. Ich hatte wahnsinnig Lust auf laut,bunt und wild. Außerdem wollte ich schon immer mal in einemGlitzerfummel eine Showtreppe runter getanzt kommen", sagt MartinaHill. "Man darf sich auf neue Figuren und Rubriken wie 'Rebecca undLarissa on tour' freuen. Doch ich verlasse hier und da auch mal diereale Welt. Es wird eine ziemlich bunte Mischung, eine richtigeKnaller-Show!" Start ist am Freitag, 26. Oktober 2018, um 23:15 Uhrin SAT.1, direkt im Anschluss an "LUKE! Die 2000er und ich"."Die Martina Hill Show" - acht Folgen, freitags, am 26. Oktober 2018,um 23.15 Uhr, dann immer um 22:45 Uhr in SAT.1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentJulia Bauer, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1184, -1158Julia.Bauer@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell