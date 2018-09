Potsdam (ots) -Über 35 Milliarden Euro zahlt Deutschland jedes Jahr in die Töpfeder Europäischen Union ein. Wer hier Kritik ansetzt, erhält meist zurAntwort: "Wir bekommen ja auch viel zurück". Für Brandenburg gilt dasaktuell allerdings nicht. Brüssel hat eine Zahlungssperre verhängt.Der Grund: Auch in der Förderpolitik hat die rot-rote Regierungoffensichtlich völlig versagt. Die von der EU beauftragten Prüferhaben in Brandenburg "erhebliche Mängel" bei der Verwendung derFördergelder festgestellt. So erheblich, dass für den Moment dieZahlung aller Gelder gestoppt ist.Dazu erklärt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Andreas Kalbitz: "Dieses immer kleiner werdendeHäufchen, dass sich um Woidke an den Kabinettstisch setzt, hat dieBezeichnung 'Regierung' wirklich nicht verdient. Rücktritt folgt aufRücktritt und die Minister, die bleiben, überzeugen das Volk nur nochvon einem: Dass sie es eben nicht können. Sie können nicht planen,nicht bauen, nicht fördern, nicht überzeugen, nicht schützen, nichtabschieben - und wohl eben auch nicht mal Fördermillionen korrektauszahlen. Es ist ein unglaubliches Armutszeugnis, wenn Rot-Rot sichjetzt aus Brüssel bescheinigen lassen muss, dass man in den PotsdamerMinisterien nicht einmal fähig ist, die Formulare richtigauszufüllen, um das Fördergeld zu verteilen."Und die wirtschaftspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion imLandtag Brandenburg, Christina Schade, ergänzt:"Die Liste der erwiesenen Unzulänglichkeiten der Woidke-Truppe inPotsdam wird jeden Tag länger - besonders im Wirtschafts-Ressort. Undnun kommt da auch noch vermutliche Fördergeld-Schlamperei dazu. 850Millionen Euro kann das Land bis 2020 aus EU-Mitteln verteilen - undgerade diese Verteilung hat wohl nicht geklappt. 'Unzulänglichkeitenim Auszahlungsverfahren' haben die Brüsseler Prüfer festgestellt.Jetzt kommt kein Cent mehr. Ich fordere sofortige Aufklärung und eineumgehende Information der Abgeordneten. Dem kopfschüttelnden Bürgerkann ich nur sagen: Haltet durch, mit der nächsten Landtagswahl istdas alles vorbei!"Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell