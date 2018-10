Potsdam (ots) -Zu der von der Landesregierung Brandenburg in Auftrag gegebenenStudie "Brandenburg-Monitor" erklärt der Vorsitzende der AfD-Fraktionim Landtag Brandenburg, Andreas Kalbitz:"Die Zahlen erstaunen mich nicht im Geringsten. Fast dreiJahrzehnte SPD-geführte Regierungen haben es nicht im Ansatzvermocht, die wirklichen Probleme des Landes anzugehen und MerkelsMasseneinwanderung hat seit 2015 dazu geführt, dass die Brandenburgerneben den sozialen Fragen und der Sorge um die eigene Zukunft und dieder Kinder im Land sich nun auch noch Sorgen über die'Flüchtlings'-Frage machen müssen.Wie schon im Vorjahr sehen die Menschen unseres Landes die ihnenaufgezwungene Masseneinwanderung als mit Abstand wichtigstes Probleman. Mit 36 Prozent stimmen dem weit mehr als doppelt so vieleBrandenburger zu, wie dem nächstwichtigen Problem, der Sorge um denArbeitsplatz (17 %). Diese Zahlen verschärfen sich noch: In denBerlin-fernen Regionen sehen sogar 39 % der Bürger die'Flüchtlings'-Frage als das wichtigste Problem an, bei derAltersgruppe der 16-29-jährigen sind es landesweit 38 %.Insgesamt ist der Brandenburg-Monitor eine schallende Ohrfeige fürWoidkes rot-rote Regierung: Mehr als jeder Dritte (35 %) gibt an,dass sich unser Land insgesamt in die 'falsche Richtung' bewegt.Und drei deckungsgleiche Zahlen möchte ich noch aus der aktuellenStudie hervorheben, die genau das unterstützen, was unsere Fraktionjeden Tag von den Bürgern gesagt bekommt:Mehr als die Hälfte (54 %) fühlt sich durch Ausländer inzwischen'fremd im eigenen Land' und genauso viele Brandenburger (54 %)wünschen sich 'endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl'.Ebenso sind es 54 %, die unzufrieden sind mit der Arbeit derLandesregierung aus Linken und SPD.Eine Zahl bereitet mir allerdings besondere Sorge: Es werden wohldie offensichtliche Handlungsunfähigkeit der Woidke-Regierung, dievielen Skandale und Rücktritte von Rot und Rot sein, die diePolitikverdrossenheit der Brandenburger noch weiter befördert haben:Wenn nur noch 8 % der Bürger Vertrauen in die Parteien haben, istdringend Handlungsbedarf gegeben. Brandenburg braucht endlich eineRegierung, die nicht nur verspricht, vertröstet undSchadensbegrenzung betreibt - Brandenburg braucht endlich einehandlungsfähige und handlungswillige Regierung, die versteht undliefert. Ansonsten ist die Demokratie tatsächlich in Gefahr."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell