Altersvorsorge: Deutschland Nummer 1 beim Faktor Angemessenheit

Frankfurt (ots) -Im Vergleich von 34 Altersvorsorgesystemen weltweit belegtDeutschland im Hinblick auf den Faktor Angemessenheit erstmals den 1.Platz. In der Gesamtbewertung liegt Deutschland auf Rang 13 (66.8Punkte). Dies sind die Ergebnisse des Melbourne Mercer Global PensionIndex (MMGPI), der in diesem Jahr zum zehnten Mal erschienen ist.Die alternde Bevölkerung stellt nach wie vor eine Herausforderungfür die Regierungen weltweit dar. Politische Entscheidungsträgerkämpfen damit, die finanzielle Sicherheit für ihre Rentner so zugestalten, dass sie sowohl für den Einzelnen angemessen als auch fürdie Wirtschaft nachhaltig ist.Im Index erreichen die Niederlande und Dänemark A-Noten (80.3 und80.2 Punkte) und sind damit am besten auf die Herausforderungen derälter werdenden Bevölkerung vorbereitet.Deutschland belegt erstmals Platz 1 im Hinblick auf AngemessenheitIn der Gesamtbewertung konnte sich Deutschland von 63.5 auf 66.8Punkte verbessern. Beim Sub-Index Angemessenheit erreichte dasdeutsche Altersvorsorgesystem 79.9 Punkte (2017: 76.5 Punkte) unddamit den ersten Rang. Dies ist vor allem auf zwei Gründezurückzuführen: die Umstellung der Berechnungsmethode der OECD zurErmittlung der Nettoersatzrate sowie den neu in die Studieaufgenommenen Indikator Verschuldung privater Haushalte."Dass Deutschland im Bereich Angemessenheit so gut bewertet wird,zeigt deutlich, dass unser Altersvorsorgesystem mit seinen dreiSäulen theoretisch sehr gut aufgestellt ist. Aufgrund desBetriebsrentenstärkungsgesetzes, das seit Januar 2018 in Kraftgetreten ist, sind viele positive Aspekte nun auch im Gesetzverankert", erklärt Achim Lüder, CEO Mercer Deutschland. "Das Gesetzmuss jetzt aber mit Leben gefüllt werden. Die prognostizierteRentenlücke ist und bleibt hoch. Der Staat, aber auch die Arbeitgebersind dazu aufgerufen, mit den Menschen in den Dialog zu treten undsie nicht nur über die Notwendigkeit der betrieblichen und privatenVorsorge aufzuklären, sondern sie auch dabei zu unterstützen."Beim Sub-Index Nachhaltigkeit landet Deutschland mit 44.9 Punktenim unteren Mittelfeld. Der demografische Wandel, aber auch diewachsende Gig Economy stellen die Altersvorsorge auf die Probe. Immermehr Menschen suchen den Weg in die Selbstständigkeit, arbeiten aufFreelancer-Basis oder projektweise im Ausland. Darüber hinaus stehenElternzeiten, Auszeiten und regelmäßige Jobwechsel auf derTagesordnung. "Diese gebrochenen Erwerbsbiografien müssenberücksichtigt werden. Vor allem Frauen geraten sonst finanziell insHintertreffen. Unser Altersvorsorgesystem reflektiert dieseEntwicklungen noch viel zu wenig. Wir haben mittlerweile einenabsoluten Arbeitnehmermarkt. Wer seinen Mitarbeitern innovative undflexible Lösungen für die Vorsorge bietet, schafft klareWettbewerbsvorteile", so Lüder weiter.Weitere Empfehlungen, die sich aus den Studienergebnissen ergeben:- Ergänzung des umlagefinanzierten Systems durch kapitalgedeckteModelle- Anhebung der Mindestrenten für Niedriglohn-Rentner- Weitere Erhöhung der Erwerbsquote älterer Arbeitnehmer- Verbesserung der Kommunikation an die Leistungsempfänger- Erhöhung der Teilnahmequoten in der betrieblichenAltersversorgung.Angemessenheit auf Kosten der NachhaltigkeitDie Ergebnisse zeigen deutlich das wachsende Spannungsverhältniszwischen Angemessenheit und Nachhaltigkeit in vielen Ländern. Dieswird besonders offensichtlich bei der Betrachtung der europäischenErgebnisse. Dänemark, die Niederlande und Schweden erreichen A- oderB-Noten sowohl für Angemessenheit als auch für Nachhaltigkeit,während Österreich, Italien und Spanien eine B-Note fürAngemessenheit, aber eine E-Note für Nachhaltigkeit erhalten, was aufeinen Reformbedarf hinweist.Dr. David Knox, Autor der Studie und Senior Partner bei MercerAustralien, erklärt, dass eine wichtige Voraussetzung für einerstklassiges Rentensystem darin besteht, das richtige Gleichgewichtzwischen Angemessenheit und Nachhaltigkeit zu finden."Dies ist für die Politik eine echte Herausforderung", so Dr.Knox. "Zum Beispiel ist es unwahrscheinlich, dass ein System, daskurzfristig sehr großzügige Leistungen erbringt, nachhaltig ist.Ebenso erbringt ein System, das über viele Jahre hinweg nachhaltigist, wahrscheinlich eher bescheidene Leistungen. Die Frage ist: Wasist ein angemessener Kompromiss?"Dr. Knox fügt hinzu, dass es nicht ausreiche, wenn ein Systemnachhaltig oder angemessen sei. Ein neuer Aspekt in der Debattedarüber, was ein Weltklassesystem ausmacht, ist die Abdeckung derBevölkerung. "In einigen Ländern wurde eine breite Abdeckung durchobligatorische betriebliche Altersversorgung oder durchOpt-out-Systeme erreicht", sagt er. "Angesichts der weltweitenVeränderungen der Arbeitswelt müssen wir jedoch sicherstellen, dassdiese Systeme alle Erwerbstätigen einbeziehen, damit die gesamteBevölkerung im erwerbsfähigen Alter für die Zukunft spart. Dazugehören Unternehmer, Selbständige und alle, die eineEinkommensunterstützung erhalten - beispielsweise während derElternzeit oder aufgrund von Erwerbsunfähigkeit oderArbeitslosigkeit."David Anderson, President International bei Mercer, fügt hinzu, essei ein positiver Schritt sei, dass viele Regierungen angesichts dersteigenden Lebenserwartung Rentenreformen in Angriff nähmen. "Dieentwickelten Volkswirtschaften sind sich der demografischenHerausforderungen ihrer Rentensysteme seit geraumer Zeit bewusst. Esist erfreulich, dass nun auch viele Regierungen in wirtschaftlichweniger entwickelten Staaten die gleichen Trends in ihrer eigenenBevölkerung erkennen und Maßnahmen ergreifen, um die Systemelangfristig nachhaltiger zu gestalten", so Anderson."Die alternde Bevölkerung, die hohe Staatsverschuldung in einigenLändern und der globale Wettbewerb um Steuersenkungen schränken dieFähigkeit einiger Länder ein, die Sicherheit des Alterseinkommens zuverbessern. Der MMGPI mit seinen einzigartigen Daten aus mittlerweileeinem Jahrzehnt und die damit verbundene Forschung können Planern undPolitikern wertvolle globale Vergleichsinformationen für ihren Weg indie Zukunft liefern", erläutert Professor Deep Kapur, Direktor desAustralian Centre for Financial Studies.Wie sieht die Zukunft aus?Für einige Altersvorsorgesysteme ist der Weg zu langfristigerNachhaltigkeit steiler als für als andere - je nachdem, wo sie geradestehen. Dennoch kann jedes Land Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen.Auch wenn es nie ein perfektes System geben wird, lassen sich "BestPractice"-Prinzipien ableiten. Die Länder sollten darüber nachdenken,entsprechende politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zuschaffen, um diese Prinzipien in die Tat umsetzen zu können.Der Index wurde in diesem Jahr um Hongkong, Peru, Saudi-Arabienund Spanien erweitert. Insgesamt werden 34 Altersvorsorgesystemeanhand von mehr als 40 Indikatoren miteinander verglichen, um ihreAngemessenheit, Nachhaltigkeit und Integrität zu messen. DieserAnsatz unterstreicht einen wichtigen Zweck des Index - den Vergleichverschiedener Systeme weltweit, die sich durch eine Reihe vonGestaltungsmerkmalen und ihre unterschiedlichen Kontexte und Kulturenauszeichnen.Melbourne Mercer Global Pension Index nach ZahlenDer diesjährige Index zeigt, dass viele nordwesteuropäische Länderbei der Entwicklung erstklassiger Altersvorsorgesysteme weltweitführend sind. Die Niederlande mit einem Gesamtergebnis von 80.3schlugen Dänemark um 0.1 Punkte und landeten auf dem ersten Platz -den Dänemark zuvor sechs Jahre in Folge innehatte. Finnland verwiesAustralien (72.6) mit 74.5 auf den dritten und Schweden (72.5) aufden fünften Platz."Der Index ist eine wichtige Referenz für politischeEntscheidungsträger auf der ganzen Welt, um von den angemessenstenund nachhaltigsten Systemen zu lernen", sagt Dr. Knox. "Wir wissen,dass es kein perfektes System gibt, das universell einsetzbar ist.Aber es gibt viele gemeinsame Merkmale, die für Verbesserungengenutzt werden können."Der Index verwendet drei Sub-Indices - Angemessenheit,Nachhaltigkeit und Integrität -, um jedes Altersvorsorgesystem anhandvon über 40 Indikatoren zu messen. Die folgende Tabelle zeigt denGesamtindexwert für jedes Land zusammen mit dem Wert für jeden derdrei Sub-Indices . Jeder Index-Wert repräsentiert einen Wert zwischenNull und 100.Über den Melbourne Mercer Global Pension Index (Global PensionIndex)- Der Melbourne Mercer Global Pension Index wird vom AustralianCentre for Financial Studies (ACFS) in Zusammenarbeit mit Mercerund der Regierung des australischen Bundesstaates Victoriaveröffentlicht, die den größten Teil der Mittel bereitstellt.Finanzielle Unterstützung wurde auch vom Finnish Centre forPensions gewährt.- Der Index wurde erstmalig im Jahr 2009 mit einem Ranking für 11Länder erstellt. Im vergangenen Jahr wurden 30 Länderuntersucht, 2018 umfasst der Index dank der Neuzugänge Hongkong,Peru, Saudi-Arabien und Spanien 34 Länder.- Jedes Land ist auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. DerGesamtindex ist der gewichtete Durchschnittswert der dreiSub-Indices Angemessenheit, Nachhaltigkeit und Integrität.o Der Sub-Index Angemessenheit untersucht die derzeit gewährtenVersorgungsleistungen und einige wichtige Gestaltungsmerkmale, wiebeispielsweise Versorgungsniveau, steuerliche Anreize, Gestaltung derAltersversorgungsmodelle und Sparquote privater Haushalte. DerSub-Index Angemessenheit wird als wichtigster Index mit 40 Prozentgewichtet.o Der Sub-Index Nachhaltigkeit untersucht anhand mehrererIndikatoren, ob das gegenwärtige System in Zukunft aufrechterhaltenwerden kann. Bei diesem Sub-Index spielen Faktoren wie zum BeispielRückdeckung, Finanzierung, Demografie, Staatsverschuldung und das vonder Weltbank gemessene reale Wirtschaftswachstum eine Rolle. 