Alland & Robert und Sayaji gehen Kooperation zur Herstellung von Akaziengummi in Indien ein

Paris (ots/PRNewswire) -S.D.P.A., die Holdinggesellschaft in Besitz von Alland & Robert, derfranzösische Marktführer für natürliche Gummen, geht einePartnerschaft mit dem in Indien ansässigen Unternehmen SayajiIndustries Limited ein, um ein Joint Venture zu gründen.Das zentrale Ziel dieser Zusammenarbeit ist die lokale Herstellungund Lieferung von sprühgetrocknetem Akaziengummi für den wachsendenindischen Markt. Alland & Robert, ein Unternehmen, das seit 1884 alsExperte in diesem Bereich gilt, wird das technologische Know-how fürdie Verarbeitung von Akaziengummi zur Verfügung stellen, um diesemsich schnell entwickelnden Markt die hochwertigsten Produkteanzubieten.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/774006/Alland_et_Robert_Logo.jpg )Akaziengummi, das auch als arabisches Gummi oder E414 bekannt ist,ist eine sichere und gesunde Zutat, die u.a. für Geschmacksstoffe,Getränke, Süßwaren, Milchprodukte, Backwaren, diätische Erzeugnisse,Pharmaprodukte und Kosmetik verwendet wird. Akaziengummi ist heuteBestandteil von Tausenden Alltagsprodukten in der ganzen Welt. InIndien wird Akaziengummi direkt von Verbrauchern für die Zubereitungtraditioneller Gerichte auf lokalen Märkten gekauft. Die lokalenGeschäftsmöglichkeiten in dieser wachstumsstarken Wirtschaft sindzahlreich und vielfältig.Anne-Sophie Alland, Leiterin für Strategie und Entwicklung beiAlland & Robert, erklärt: "Der indische Markt für Akaziengummi istkomplex und zielt sowohl auf die Industrie als auch auf dieEndverbraucher ab. Dieses Joint Venture bietet Alland & Robert einegroßartige Gelegenheit für die Erschließung des indischen Marktesgemeinsam mit einem lokalen Partner. Sayaji Industries Limited istein Unternehmen in Familienbesitz, das die gleichen Werte von harterArbeit und Geschäftsagilität teilt wie Alland & Robert und ist somitein natürlicher Partner für uns."Sayaji Industries Limited genießt in der indischenLebensmittelbranche aufgrund seines umfangreichenMais-Nassmahlgeschäfts bereits eine gute Position sowie einenstabilen Ruf, was das Unternehmen zum natürlichen Partner für Alland& Robert macht. Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärungabgeschlossen und werden Anfang 2019 eine endgültige Vereinbarungunterzeichnen.Informationen zu Alland & Robert (http://www.allandrobert.com)Alland & Robert, gegründet 1884, ist ein Familienunternehmen undinternationaler Marktführer für natürliche Baumausscheidungen mitstarkem Fokus auf Akaziengummi, ein ganz natürlicher Zusatz- bzw.Inhaltsstoff.Informationen zu Sayaji Industries Limited(http://www.sayajigroup.in)Sayaji Industries Limited, gegründet 1941, gilt v.a. durch seinenzentralen Geschäftsbereich für Maisprodukte als Pionier im BereichMais-Nassmahlung und ist einer der größten Exporteure in derStärkeindustrie.