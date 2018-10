Alibaba-Aktie: Ist dies schon ein Einstiegsniveau?

Die Aktie von Alibaba ist in den vergangenen Wochen und sogar Monaten stark nach unten gerutscht. Diese Einschätzung setzt sich auch am Mittwoch trotz leichter Aufschläge fort, sodass es derzeit nur eine Richtung zu geben scheint: Chartanalysten meinen, die Aktie könne sogar noch in Richtung 100 Euro abrutschen. Konkret: Der Wert hat in einem Monat annähernd 9 % verloren. In drei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.