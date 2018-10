Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Weniger Sorgen um Italien und China

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anzeichen einer Entspannung im Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien haben den deutschen Aktienmarkt am Montag angetrieben.



Hinzu kam Rückenwind aus China: Dort hatten Politiker angesichts der negativen Folgen des Handelskonflikts zwischen den USA und China den privaten Unternehmen des Landes ihre Unterstützung zugesagt. Bei Anlegern kam das angesichts der zuletzt etwas schwächelnden chinesischen Wirtschaft gut an. Der Dax stieg am Montag in den ersten Minuten um 0,94 Prozent auf 11 662,33 Punkte.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gewann 0,84 Prozent auf 24 351,17 Punkte hinzu. Für den Eurozonen-Leitindex Der EuroStoxx 50 ging es um 0,78 Prozent auf 3235,99 Zähler nach oben.

Die Märkte knüpften damit an ihre Stabilisierung der vergangenen Woche an. Kurz vor dem Wochenende hatte EU-Kommissar Pierre Moscovici versucht, die Situation im Streit mit Italien über die geplante Neuverschuldung zu deeskalieren. In Rom zeigte sich der Franzose zuversichtlich, dass man den Konflikt ausräumen könne. Die Renditedifferenz zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen - ein Maß für die Risiken, die Anleger mit Blick auf Italien sehen - sank daraufhin.

Ob die Entspannung von Dauer ist, bleibt indes fraglich. "Dass ein EU-Kommissar in einer krisenhaften Lage Beruhigendes sagt, sollte nicht überraschen. Das ist sein Job. Dafür wird er bezahlt," schrieb Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank in einem Morgenkommentar./mis/fba