AT&T: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

An der Heimatbörse New York notiert AT&T per 24.10.2018, 15:47 Uhr bei 31,11 USD. AT&T zählt zum Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir AT&T einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob AT&T jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. AT&T weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,13 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Telecom") von 4,67 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,47 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei AT&T beträgt das aktuelle KGV 9,1. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Telecom" haben im Durchschnitt ein KGV von 56,26. AT&T ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die AT&T-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 11 Buy, 6 Hold, 1 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 38,74 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 17,32 Prozent erzielen, da sie derzeit 33,02 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".