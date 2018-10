AKTIE IM FOKUS 2: Leoni nach Prognosesenkung zeitweise auf Tief seit Sommer 2016

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer Prognosesenkung von Leoni hat es am Montagvormittag die nächste Hiobsbotschaft im Autosektor gegeben.



Die Papiere des Zulieferers und Kabelherstellers sackten zeitweise mit 28 Euro und Abschlägen von 6,57 Prozent auf ihr Tief seit Sommer 2016. Zuletzt standen die im SDax notierten Anteile noch mit knapp 4 Prozent im Minus auf 28,82 Euro und waren damit in dem kaum veränderten Nebenwerteindex das Schlusslicht.

Die Serie der Gewinnwarnungen aus der Autobranche reißt nicht ab: Zuletzt hatte Daimler für dieses Jahr die Ziele senken müssen. Davor waren es die Zulieferer SHW und Continental . Auch BMW musste bereits zurückrudern. Ein Händler kommentierte entsprechend die Warnung von Leoni mit der Frage, wer noch keine Gewinnwarnung veröffentlicht habe. Weil Marktteilnehmer sich daran inzwischen gewöhnt zu haben scheinen, wurden Aktien anderer Autozulieferer am Montag von der Leoni-Warnung auch kaum belastet.

Leoni hatte die Maßnahme mit einer schwächeren Entwicklung des Automobilmarktes in China, mit dem internationalen Handelskonflikt und den Auswirkungen des neuen Abgas- und Verbrauchsprüfstandards (WLTP) begründet. Dies sind auch die Themen, die der gesamten Branche in diesem Jahr zusetzen. Der Verlust im Sektor seit dem Jahreshoch Ende Januar beläuft sich inzwischen auf rund 30 Prozent. In der europäischen Stoxx-600-Branchenübersicht zählt er zusammen mit dem der Banken seit Jahresbeginn zu den schwächsten.

Mit Blick auf Leoni hatte bereits Analyst Marc-Rene Tonn von Warburg Research in der vergangenen Woche angemerkt, die Gesamtjahresziele könnten schwerer zu erreichen sein. Leoni hat im Jahr 2018 schon mehr als die Hälfte des Börsenwertes verloren./ajx/ag/fba