100 Jahre Freistaat Bayern: Was bedeutete das Ende der Monarchie für die Wittelsbacher Schätze und Juwelen? / Sonderausstellung zu den Schätzen der Wittelsbacher bei den Mineralientagen München (FOTO)

München (ots) -Am nächsten Wochenende ist bei der "Munich Show - MineralientageMünchen" eine faszinierende Ausstellung zu den Preziosen derWittelsbacher zu sehen. Unter der Schirmherrschaft von Herzog Franzvon Bayern werden Original-Schmuckstücke der ehemaligen bayerischenHerrscherfamilie gezeigt. Heute werden die Wittelsbacher Preziosenund Juwelen größtenteils von den Institutionen "WittelsbacherAusgleichsfonds", "Wittelsbacher Landesstiftung" und von derBayerischen Schlösserverwaltung verwaltet, die 1918 als"Krongutverwaltung" gegründet wurde.Am 27. und 28. Oktober präsentiert die "Munich Show -Mineralientage München" auf dem Messegelände in München Riemanlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Freistaates Bayern dieSonderausstellung "Die Schätze der Wittelsbacher. Die bayerischeHerrscherfamilie auf Europas Thronen". Zu sehen sind grandioseOriginal-Schmuckstücke aus Museen sowie aus privaten Sammlungen, dieder Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind. Kurator derAusstellung ist Dr. Bernhard Graf, Historiker, Kunsthistoriker undBR-Filmemacher, der im Rahmen dieser Ausstellung sein neues Buch "ImGlanz edler Steine - Die Wittelsbacher und ihre Juwelen" vorstellt.Graf zeigt die Juwelen der Wittelsbacher als faszinierende Zeugnisseihrer Zeit auf - ausgehend vom 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart.Wie es sich für ein europäisches Herrscherhaus gehört, besaßen dieWittelsbacher zahlreiche Schätze, um ihre Ansprüche und ihreBedeutung in der Adelshierarchie zu unterstreichen. Unter denExponaten der Ausstellung sind auch Preziosen der beiden berühmtestenWittelsbacher: Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn undMärchenkönig Ludwig II.Jahrhundertelang gingen aus dem Hause Wittelsbach als einem derältesten deutschen Adelshäuser Pfalzgrafen, Herzöge, Kurfürsten,Könige und Kaiser hervor. Als in der Nacht vom 7. Auf den 8. November1918 die bayerische Republik, der "Freistaat" proklamiert wurde, warder damalige bayerische König, Ludwig III. schon in das nahe Salzburggelegene Schloss Anif geflohen. Ludwig III. entband am 13. November1918 die bayerischen Beamten, Soldaten und Offiziere von ihremgeleisteten Treueeid - ohne jedoch abzudanken und auf den Königsthronzu verzichten. Die neue bayerische Regierung fasste diese Erklärungaber als "Thronverzicht" auf und somit endete nach 738 Jahren diewittelsbachische Herrschaft über Bayern.Nach dem Ende der Monarchie kam es zur vermögensrechtlichenAuseinandersetzung zwischen der abgesetzten Herrscherdynastie und demFreistaat Bayern. 1923 wurde durch Vergleich und Gesetz derWittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) zur Versorgung der Mitglieder desHauses Wittelsbach geschaffen. Ziel war auch die Erhaltung der demFonds zugewiesenen Kunstobjekte. Zeitgleich errichtete KronprinzRupprecht von Bayern als Oberhaupt der Wittelsbacher "von-Linie" die"Wittelsbacher Landesstiftung für Kunst und Wissenschaft" (WL).Heutzutage sind viele der Preziosen und Juwelen der Wittelsbacheralso in den Händen des WAF und der WL. Sie befinden sich unter derVerwaltung der Bayerischen Schlösserverwaltung, zumeist in derSchatz- und Reliquienkammer, die am 20. November 1918 als "Verwaltungdes ehemaligen Kronguts" gegründet wurde. Eine Klausel des WAFgewährleistet auch den heutigen Familienmitgliedern die Möglichkeit,bei besonderen Anlässen Kleinodien aus der Schatzkammer auszuleihen.So konnte man beispielsweise die Herzogin Elizabeth in Bayern 2004 zuihrem Hochzeitsempfang im Schloss Nymphenburg mit einem Perlen-Diademund einem prunkvollen Ohrgeschmeide bewundern.