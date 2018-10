Mainz (ots) -ZDF-Reporter Jochen Breyer fühlt Deutschland zum dritten Mal denPuls. Er will wissen, was die Politik falsch macht. Am Tag nach derWahl in Hessen, am Montag, 29. Oktober 2018, startet der neue Aufruf,mit dem Gesprächspartner für die Dokumentation gesucht werden. DasZDF sendet "Am Puls Deutschlands - Unterwegs mit Jochen Breyer" amMittwoch, 5. Dezember 2018, 23.15 Uhr.Nach der Wahl in Hessen sitzt die AfD in allen Landtagen. DieParteien der Großen Koalition haben erneut massiveZustimmungsverluste erfahren. Die politische Landschaft istaufgewühlt - und keine Abkühlung in Sicht. Was macht diese Stimmungmit den Menschen, und woher kommt sie? Die einen haben Angst vorFlüchtlingen, die anderen davor, dass die liberale Demokratie Schadennimmt. Deutschland im Jahr 2018 - ein gespaltenes Land? Jochen Breyerwill darüber reden, was die Menschen bewegt und was die Ursachen fürdie Veränderungen in der Parteienlandschaft sind."Am Puls Deutschlands" startet wieder mit dem Aufruf über dieSocial Media-Kanäle des ZDF. Der Hashtag lautet:#wasdiepolitikfalschmacht. Jochen Breyer will herausfinden, was sichin diesem Jahr verändert hat, welche Fehler die Politik gemacht hat,warum plötzlich ein Riss durch die Gesellschaft geht, wieso dieetablierten Parteien weniger punkten und die AfD Stimmen sammelt.Vor der Bundestagswahl 2017 hatte Jochen Breyer zum ersten MalDeutschland den Puls gefühlt - unter dem Hashtag#wasmichandeuschlandstoert konnten die Zuschauer dazu Rückmeldunggeben. Zum Start der Fußball-WM 2018 ging "Am Puls Deutschlands" derFrage nach, was für die Bürgerinnen und Bürger heute deutsch ist.https://zdf.de/dokumentation/am-puls-deutschlandshttps://twitter.com/ZDFpressehttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70- 16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ampulsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell