taz: taz-Kommentar zum Auftritt des VW-Managers Winterkorn im Bundestag

Berlin (ots) - taz-Kommentar von Andreas Wyputta zum Auftritt desVW-Managers Winterkorn im BundestagAbsolut unglaubwürdigMartin Winterkorn, bis 2015 Vorstandsvorsitzender der VolkswagenAG, hat im Bundestag einmal mehr die betrogene Unschuld gegeben.Nichts gewusst haben will der Manager von dem Dieselbetrug, mit demder Autobauer weltweit elf Millionen KundInnen minderwertige,umweltschädliche Ware untergejubelt hat. Mehr noch: Angeblich kannWinterkorn überhaupt nicht verstehen, warum seine MitarbeiterInnenihn nicht "frühzeitig und eindeutig" informiert hätten.Nicht nur in Wolfsburg glaubt kein Mensch, dass dieserTechnikfreak, der jede Schraube gekannt und sich um jedes Spaltmaßpersönlich gekümmert haben will, ausgerechnet vom größtmöglichenSkandal des weltumspannenden Unternehmens überrascht wurde. Aus demKonzern stammende Kronzeugen der US-Polizei FBI behaupten sogar,Winterkorn sei Monate, wenn nicht Jahre vor Bekanntwerden desDieselskandals detailliert informiert worden - allerdings nichtschriftlich, sondern nur mündlich-informell. Mit dem Ziel: Winterkornselbst oder gar der Volkswagen AG insgesamt dürfe keinesfallsvorsätzlicher Betrug nachgewiesen werden.Denn sollte der unwahrscheinlicherweise auch in der Bundesrepublikdoch noch gerichtsfest nachgewiesen werden, stünden KundInnen auch inEuropa, wo Volkswagen acht der elf Millionen manipulierten Fahrzeugeverkauft hat, Entschädigungen in hoher zweistelliger, Milliardenhöhezu - von Klagen geschädigter Investoren und dem Imageverlust ganz zuschweigen. Deutschlands größtem Unternehmen könnte damit die Pleitedrohen. Das aber kann sich die Deutschland AG nicht leisten. Alleindeshalb schont nicht nur die rot-grüne LandesregierungNiedersachsens, das 20 Prozent der VW-Aktien hält, sondern auchCSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt den Konzern auffällig.Verraten werden damit die KundInnen und die Umwelt - und das ist dereigentliche Skandal.