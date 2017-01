taz-Kommentar von Malte Kreutzfeldt über Brandenburg und die Braunkohle: Ein Desaster mit Ansage

Berlin (ots) - Als der schwedische Stromkonzern Vattenfall imletzten Jahr sein ostdeutsches Braunkohlegeschäft verkaufte, warntenUmweltschützer und Grüne: Die neuen Eigentümer - zweiBriefkastenfirmen, hinter denen ein Finanzinvestor und einEnergiekonzern aus Tschechien stehen - könnten Geld aus demUnternehmen abziehen und dann Insolvenz anmelden, sodass am Ende dieSteuerzahler für die teure Rekultivierung der riesigen Tagebaugrubenaufkommen müssen. Doch die Landesregierungen von Brandenburg undSachsen, die dem Verkauf zustimmen mussten, schlugen die Warnungen inden Wind und genehmigten die Übergabe ohne Auflagen.Nun steht fest, dass sie dabei nicht einfach naiv waren, sondernmit voller Absicht ein großes Risiko für den Steuerzahler eingegangensind. Unterlagen, deren Herausgabe der Umweltverband Greenpeaceerstritten hat, zeigen, dass das brandenburgischeWirtschaftsministerium sehr strategisch vorging. Das SPD-geführteHaus war von Anfang an an den Verkaufsverhandlungen beteiligt undwusste, dass der Deal im Fall, dass der Investor finanziell nichtleistungsfähig wäre, gestoppt werden konnte.Doch die Behörde beschloss nicht nur, von dieser Möglichkeitkeinen Gebrauch zu machen. Sie vereinbarte sogar, sie vor derÖffentlichkeit geheim zu halten. Nichts sollte das Geschäftgefährden, von dem sich das Land den Erhalt von Arbeitsplätzen - undlukrativen Aufsichtsratssitzen - versprach.Dieses Vorgehen ist nicht nur dreist, es ist auch unglaublichkurzsichtig. Denn um sich in der Gegenwart ein Problem vom Hals zuhalten, nimmt Brandenburg in Kauf, dass die öffentliche Hand inZukunft auf Milliardenkosten sitzen bleibt. Wie schon beim Atommüllverlässt man sich so lange auf Zusagen der Unternehmen, bis kaum nochGeld vorhanden ist. Wenn die Länder nicht in der Lage sind, das zuändern, muss sich der Bund einschalten und Rücklagen unteröffentlicher Kontrolle verbindlich machen.Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz RedaktionTelefon: 030 259 02-255, -251, -250Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell