tagesschau24 auf der 67. Berlinale: Gespräch mit Senta Berger und David Kross

Hamburg (ots) - tagesschau24 berichtet auch in diesem Jahr von demgrößten deutschen Filmfestival in Berlin. In der 45-minütigen Sendung"Berlinale Spezial" sind am 12. Februar Schauspielerlegende SentaBerger und Jungstar David Kross ("Der Vorleser") zu Gast bei UlrichTimm. Er beleuchtet mit seinen prominenten Gästen die Perspektive vonzwei Künstler-Generationen und sehr unterschiedlichenSchauspielerkarrieren: Senta Berger ist eine der bekanntestenSchauspielerinnen Deutschlands und erhielt gerade den DeutschenFernsehpreis für ihr Lebenswerk. Der 26-jährige David Kross spieltebereits mit Kate Winslet im Hollywood-Film "Der Vorleser". Wie stehtes um den "Traumberuf Schauspieler" in Deutschland?Schauspielausbildung oder Quereinstieg? Film, Fernsehen oder Theater?Wie sind die Chancen junger Schauspieler, auch vom Beruf leben zukönnen? Antworten auf diese und andere Fragen rund um den BerufSchauspieler im Berlinale-Spezial direkt aus dem Berlinale-Palast.Sendetermin: Sonntag, 12. Februar 2017, 20:15 UhrAußerdem berichtet tagesschau24 in drei Sondersendungen (jeweilsum ca. 17:50 Uhr) live von der Berlinale.Den Auftakt macht am 9. Februar der österreichische Buchautor,Filmregisseur und Produzent Hans Weingartner. Multitalent Weingartnerwurde mehrfach für seine Regie ausgezeichnet. Mit seinem zweitenSpielfilm "Die fetten Jahre sind vorbei" (2005) wurde er gleich zumrenommierten Filmfest nach Cannes eingeladen und bekam den deutschenFilmpreis in Silber. Bekannt von ihm sind auch noch die Filmsatire"Free Rainer - dein Fernseher lügt" (2007), der Episodenfilm"Deutschland 09" sowie "Die Summe meiner einzelnen Teile" (2011), einFilm über einen an Schizophrenie erkrankten Mathematiker. Zudem warHans Weingartner in diversen Jurys vertreten - unter anderem auf derBerlinale für den besten Erstlingsfilm (2006).Am 14. Februar ist Anne Zohra Berrached zu Gast imBerlinale-Studio von tagesschau24. Mit ihrem ersten abendfüllendenSpielfilm "Zwei Mütter" in der Sektion Perspektive Deutsches Kinogewann sie auf der Berlinale 2013 den Preis "Dialogue enperspective". Im Februar 2016 feierte ihr zweiter Spielfilm "24Wochen" als einziger deutscher Beitrag im Wettbewerb bei derBerlinale eine Uraufführung und erhielt den Preis der Gilde DeutscherFilmkunsttheater.Letzter Live-Gast ist am 17. Februar die russische ProduzentinAnna Katchko ("Uroki Garmonii - Harmony Lessons", 2013 auf derBerlinale prämiert), die einen Einblick in das internationaleTalent-Networking "Berlinale Talents" gibt.Über tagesschau24: tagesschau24 bietet seinen Zuschauern dasumfangreichste Nachrichtenangebot im deutschen Fernsehen. Der Senderinformiert täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr in Tagesschau-Qualität überdas Weltgeschehen und zeigt alle Ausgaben der Tagesschau sowie dieTagesthemen, das Morgen-, Mittags- und das Nachtmagazin.Hintergrundberichte, Sondersendungen und "das Thema" zu besonderenEreignissen oder Jahrestagen ergänzen das Programmanngebot ebenso wieaktuelle Magazine, Diskussionsrunden, Reportagen und Dokumentationenzu allen gesellschaftlich relevanten Themen.9. Februar 2017