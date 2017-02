solidian-Bewehrungen kommen bei der neuen Bosporus-Brücke zum Einsatz (FOTO)

Albstadt (ots) -Gewaltige 320 m ragen die weltweit höchsten Brückenpfeiler desMammutbauwerks Bosporus-Brücke in Istanbul in die Höhe. Beim Bau derPylone kamen Vorhangfassaden mit Bewehrungen des AlbstädterTextilbeton-Spezialisten solidian zum Einsatz, die für das türkischeUnternehmen Fibrobeton realisiert wurden. Von der ersten Anfrage biszur Eröffnung der Brücke im vergangenen August blieben gerade mal 9Monate, in denen das solidian-Projektteam von der ersten statischenBerechnung bis zur Montage der 3.200 m² umfassenden Fassadenflächegefordert war. Pünktlich zum anvisierten Einweihungstermin im Sommer2016 wurde die dritte Bosporus-Brücke, die Asien und Europamiteinander verbindet, für den Verkehr geöffnet.Die Betreuung von großen, innovativen Bauprojekten durch dashauseigene technische Büro gehört beim Bewehrungsspezialistensolidian von Anfang an mit zur Philosophie und zum Leistungsspektrumund wird von Kunden, die Carbon- oder AR-Glas-Bewehrungen einsetzen,sehr geschätzt. Das türkische Mammutprojekt, das in architektonischerund in baulicher Hinsicht mit mehreren Superlativen aufwarten kann,erwies sich indes als prädestiniert für den Einsatz von Textilbeton,denn ohne den innovativen Werkstoff wäre die Fassadengestaltung derPylone technisch nicht realisierbar gewesen.Neben der durch die Höhe und das Gewicht besonders spannendenKonstruktion der kombinierten Hänge- und Schrägseilbrücke war es vorallem die extrem hohe Windlast von bis zu 300 kg/m², die das Bauwerkzu einer Herausforderung für die Statik, besonders aber auch für dasMontageteam machte. Für die eingesetzten Fassadenplatten, die dasBauwerk schützen, war aufgrund der Unterkonstruktion und zum Handlingin großer Höhe ein maximales Plattengewicht von 110 kg/m² gefordert,was mit herkömmlichem Stahlbeton nicht zu erzielen ist. DieIngenieure von solidian berechneten zunächst aufgrund der Vorgabendie Statik und entwickelten die optimale Geometrie der Platten, dieeine maximale Abmessung von 3,0 x 4,5 m erhielten und dabei nur 30 mmdünn waren. Mit einer optimalen Hybridbewehrung aus Glas- undCarbonmatten konnten die gewünschten Parameter schließlich erzieltwerden.Während solidian sofort nach der Auftragserteilung im Februar 2015mit der Produktion begonnen hatte, bestätigten praktischeProdukttests während der Herstellung die vorab errechnete Planung undsorgten so im Vorfeld für Sicherheit.Auch bei der Herstellung der Platten mit solidian GRID imtürkischen Fertigteilwerk von Fibrobeton war solidian unterstützendund beratend vor Ort, so dass die Montage termingerecht erfolgenkonnte. Die realisierte korrosionsfreie Produktlösung erfüllt diegeforderte Dauerhaftigkeit von 100 Jahren und bestätigt nachdrücklichdas Potential von Textilbeton als Werkstoff der Zukunft.Pressekontakt:Herausgegeben im Auftrag vonsolidian GmbHSigmaringer Straße 15072458 AlbstadtAnsprechpartner/Geschäftsführer:Roland KarleTel. + 49 (0) 7431.10-3135info@solidian.comwww.solidian.comPressekontaktDAS ACHTE GEBOTWerbeagentur GmbHGröninger Weg 774379 IngersheimAnsprechpartner:Ilka LochmannTel. +49 (0) 7142.7 74 76-0lochmann@dasachtegebot.dewww.dasachtegebot.deOriginal-Content von: solidian GmbH, übermittelt durch news aktuell