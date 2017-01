Das sagt der Deutsche Bank Vorstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

am 18. Januar wendete sich der Vorstand der Deutschen Bank an die Mitarbeiter mit einem Schreiben, das auch veröffentlicht wurde. Das ist auch für Aktionäre interessant, denn in dem Schreiben wurde mitgeteilt, dass die variable Vergütung für 2016 deutlich reduziert werden soll. Nun, da sich abzeichne, dass hohe Milliardenzahlungen für den Abschluss von Rechtsstreitigkeiten fällig werden, gelte es, Einsparungen zu treffen. Der Vorstand schreibt dazu, dass dies nun notwendig sei, mit dieser Begründung: „Das gilt gerade in Zeiten, in denen Tausende Arbeitsplätze wegfallen und unsere Aktionäre keine jährliche Dividende erhalten.“ Von der Reduzierung der variablen Vergütung betroffen sein sollen demnach die Mitarbeiter/innen der Bank mit folgenden Titeln: Vice President, Director und Managing Director.

Deutsche Bank kürzt bei der variablen Vergütung

Bei diesen werde laut Deutsche Bank lediglich die Gruppenkomponente gezahlt, es werde jedoch keine „individuelle variable Vergütungskomponente“ für das Jahr 2016 geben. Der Großteil der Mitarbeiter – es werden 75% genannt – sei demnach von der Kürzung der variablen Vergütung nicht betroffen. Es klingt ungewohnt, dass bei den oberen Gehaltsgruppen Einsparungen vorgenommen werden sollen und die niedrigen Gehaltsgruppen bleiben ungeschoren.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

