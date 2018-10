Berlin (ots) - Diesen Herbst blickt die Filmwelt wieder nachCottbus, denn vom 6. bis 11. November präsentiert das 28.FilmFestival Cottbus großes Kino, spannende Dokumentationen undcineastische Entdeckungen aus Mittel- und Osteuropa. Der RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) begleitet das renommierte Festival desosteuropäischen Films mit Live-Berichten und Film-Highlights im Radiound im rbb Fernsehen und trägt mit eigenen Produktionen zumFestivalprogramm bei.Weltpremiere des ARD-Märchens "Die Galoschen des Glücks"Die rbb/ARD-Märchenverfilmung "Die Galoschen des Glücks" mit JonasLauenstein, Luise von Finckh, Josefine Voss, Inka Friedrich undAnnette Frier in den Hauptrollen feiert beim 28. FilmFestival Cottbusseine Weltpremiere. Regisseurin Friederike Jehn und die DarstellerJonas Lauenstein, Luise von Finckh und Inka Friedrich präsentierenden Film im Rahmen des internationalen Kinderfilmprogramms "Kids imKino" am 11. November um 10.00 Uhr in der Stadthalle Cottbus. DasMärchen nach Motiven von Hans Christian Andersen läuft imWeihnachtsprogramm 2018 im Ersten. Es entstand im Rahmen derARD-Reihe "Sechs auf einen Streich" unter Federführung des rbb.rbb-Spezialpreis für die beste RegieAuch in diesem Jahr stiftet der rbb im Wettbewerb Spielfilm denmit 7.500 Euro dotierten Spezialpreis für die beste Regie. MartinaZöllner, Leiterin des rbb-Programmbereichs Dokumentation und Fiktion,wird die Auszeichnung am Samstag, 10. November, in der StadthalleCottbus überreichen.Radioeins Filmtalks mit Knut ElstermannRadioeins-Filmkritiker Knut Elstermann lädt am Donnerstag, 8.November, sowie am Freitag, 9. November 2018, jeweils um 19.00 Uhr zuFilmtalks mit Regisseurinnen und Darstellern in die Festival-Loungeim Café des Filmtheaters Weltspiegel in Cottbus. Am Freitag ziehtKnut Elstermann mit Gästen eine erste Wettbewerbsbilanz. Eingeladensind auch Radioeins-Hörerinnen und -Hörer, die sich für Radioeins unddas Stadtmagazin "Hermann" als Filmkritiker beworben hatten und ihreEindrücke aus den Festivalsektionen wiedergeben. Die Sondersendung"Radioeins vom 28. FilmFestival Cottbus" ist von 19.00 bis 21.00 Uhrzu hören.Auch das Radioeins-Filmmagazin "Zwölf Uhr mittags" am Samstag, 10.November, steht im Zeichen des Festivals. Knut Elstermann spricht von12.00 bis 14.00 Uhr mit Filmkritikern und Gästen über die Highlightsdes Filmfestes. Die Sendungen von Freitag und Samstag werdenlandesweit übertragen. Der Eintritt zu allen Sendungen und Talks istfrei.Außerdem sendet Radioeins täglich Festival-Filmtipps auf derCottbusser Regionalfrequenz. Das FilmFestival Cottbus auf AntenneBrandenburg, bei zibb und Brandenburg aktuellIm Programm von Antenne Brandenburg erfahren Hörerinnen und Hörer,welche Prominenten sich während des FilmFestival Cottbus in der Stadtaufhalten. Ausführliche Informationen zu den Filmen und wie dasFestival den Alltag in der Stadt verändert, gibt es im CottbuserRegionaljournal zwischen 14.00 und 17.00 Uhr sowie am 6. November um21.00 Uhr in der "Filmszene".Das Fernseh-Regionalmagazin zibb (ab 18.30 Uhr) ist am 6.November, dem Eröffnungstag des Festivals, live in Cottbus dabei undberichtet, welche Prominente sich auf dem Festival zeigen, wo dergrößte Andrang herrscht, welche Filme herausragen und worauf sich dieGäste besonders freuen.Die rbb-Nachrichtensendung "Brandenburg aktuell" berichtetebenfalls über das Festival.Festival-Highlights im rbb Fernsehenrbb Kultur - Die Reportage: Das FilmFestival Cottbus 2018Das rbb Kulturmagazin begleitet Regisseure und Schauspielerwährend der Festivaltage. In einer Reportage führt rbb-FilmexperteKnut Elstermann durch das Festival und trifft die Filmschaffenden.Diskutiert werden die wichtigsten Filme, Eindrücke des Publikums unddie Höhepunkte des Festivals. Zu sehen am Donnerstag, 8. November um00.00 Uhr im rbb Fernsehen."Houston, wir haben ein Problem"Direkt im Anschluss läuft am 8. November um 00.30 Uhr diefingierte Dokumentation "Houston, wir haben ein Problem" (SLO/HR/D/Q,2016) von Regisseur Ziga Virc. Der Film spielt mitVerschwörungstheorien aus den Zeiten des Kalten Krieges. Vircergründet den Mythos vom Wettkampf um die erste Mondlandung zwischenden USA und der Sowjetunion. "Houston, wir haben ein Problem" lief2016 beim FilmFestival Cottbus im Wettbewerb Spielfilm.rbb-Produktionen im FestivalprogrammDieses Jahr sind zwei Produktionen des sorbischen Magazins Kuzycazum Festival eingeladen.Am 7. November um 17.00 Uhr läuft "Unterwegs nach Transkarpatien"in der Festivalsektion CLOSE UP UA, die sich dem gegenwärtigenukrainischen Kino widmet. Für den Film haben die rbb-Autoren MaximMelnik, Stefan Göbel und Hellmuth Henneberg die Arbeit desukrainischen Senders "TYSA 1" erkundet, der von Uzgorod aus Fernseh-und Hörfunkprogramme in sieben verschiedenen Sprachen ausstrahlt.Die Sektion HEIMAT | DOMOWNJA | DOMIZNA zeigt am 9. November um19.00 Uhr "Eine Geste, ein Hauch, ein Kosmos - Der Komponist JuroMetsk." Der Film von Roman Pernack und Martin Zawadzki portraitiertJuro Metsk, den bedeutenden sorbischen Komponisten und begleitet ihnzwischen Proben und Tonaufnahmen sowie in privaten Momenten. BeideFilme laufen im Cottbuser "Obenkino".Für die jungen Zuschauer gibt es während des gesamten Festivalstäglich ab 10.00 Uhr das Kinderfilmprogramm "Kids im Kino". Nebenosteuropäischen Filmen sind auch sechs Folgen der rbb-Animationsreihe"Knietzsche - Der kleinste Philosoph der Welt" als Vorfilme imProgramm. Die deutsche Zeichentrickserie dreht sich um den jungenKnietzsche, der seine Zeit gerne mit Nachdenken verbringt und denjungen Zuschauern philosophische Sichtweisen leicht verständlichnäherbringt. Für die ARD-Themenwoche 2018 "Gerechtigkeit" produzierteder rbb drei neue Folgen der Reihe, die auf dem Festival Premierefeiern und am 11. November um 6.40 Uhr im Ersten ausgestrahlt werden.Pressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell