Das praxisnahe VEDA Sicherheitskonzept für Lkw der privaten Autohof Rastanalagen greift (FOTO)

Regensburg (ots) -Die Vereinigung deutscher Autohöfe e.V. (VEDA), derBranchenverband der privaten Autobahn-Rastanlagen, hat einLkw-Parkplatz-Konzept entwickelt für mehr Sicherheit und mehrKontrolle. Auf den nach VEDA-Standards abgeschirmten und überwachten"Premium"-Parkplätzen der Autohof-Gruppe sinkt die Zahl derFahrzeug-, Fracht- oder Kraftstoffdiebstähle deutlich.Der Terroranschlag in Berlin mit einem geraubten Sattelzug hat dieÖffentlichkeit auf erschütternde Weise dafür sensibilisiert, dassüber die Sicherheit im Transportgewerbe nachgedacht werden muss. DieTodesfahrt über einen Weihnachtsmarkt ist fraglos ein Extrembeispiel,doch mehr Schutz für Fahrer und Fracht scheint generell geboten.Zumal sich an Europas Autobahnen eine spezielle Form der Kriminalitätbreit macht: der Diebstahl wertvoller Lkw bzw. Ladung.Durchschnittlich eine Million Euro pro Arbeitstag bezahlen deutscheVersicherer allein für verschwundene Fracht. Hinzu kommen Sachschädensowie nicht zuletzt die Gefährdung und Verunsicherung vielerBerufskraftfahrer."Der Effekt gibt uns recht"Dieser teils organisierten Kriminalität setzen wichtige Mitgliederder VEDA (Vereinigung Deutscher Autohöfe e. V.) wie die EuroRastpark-Gruppe (derzeit 18 Standorte) eine neue Sicherheitsstrategieentgegen: "Premium"-Parkplätze mit bezahlbarer Überwachungstechnik."Seit dem Start dieser Initiative hat sich die Zahl der Übergriffemassiv verringert", berichtet Johannes Witt, Geschäftsführer der EuroRastpark GmbH & Co. KG (Regensburg) in einer ersten Zwischenbilanz."Während zum Beispiel an unserem Autohof Theeßen an derOsteuropa-Route A 2 früher bis zu neun Delikte pro Woche von derPolizei erfasst wurden, geht seit der Umrüstung des Parkplatzes imApril 2016 die Zahl der Delikte gegen Null." Ähnliche Trends zeigtensich an weiteren Euro Rastparks.An diesen sieben Standorten haben die RegensburgerAutohof-Entwickler bereits investiert:Achern (A 5), Guxhagen (A 7), Himmelkron (A 9),Schweitenkirchen (A 9), Theeßen (A 2), Waldlaubersheim (A 61) undWerneck (A 70).In der Folge ist etwa am Euro Rastpark Schweitenkirchen an der starkfrequentierten Autobahn München-Nürnberg kein einzigerDiebstahlsversuch mehr aufgefallen. Witt: "Wir setzen nicht auf teureBauten, sondern auf pragmatische, kurzfristig wirkende Aufklärungs-und Abschreckungsmaßnahmen wie beschrankte Zufahrten, optimaleBeleuchtung und lückenlose Dokumentation aller Fahrzeug- oderPersonen-Bewegungen. Und der Effekt gibt uns recht."Kein Kraftstoff-Diebstahl mehr"Ich möchte die Premium-Plätze nicht mehr missen", bestätigteBjörn Lang, Betreiber des Autohofs in Achern, aus seiner täglichenPraxis gegenüber "baden online". Es habe zuletzt keinen einzigen Fallvon Kraftstoff-Diebstahl mehr gegeben. Der mittelständischeUnternehmer: "Heutzutage ist die Straße das Lager." Permanent seiwertvolle Ware auf Achse. Irgendwann allerdings müssten die Fahrerzwangsläufig Pausen einlegen - und dann sei die Fracht potenziellgefährdet. Während namhafte Logistiker vor "gefährlichen" Routenlange nur warnen konnten, steuern sie nun aktiv "Premium"-Parkplätzean. "Manche Speditionen erstatten ihren Fahrern die Gebühr von vierEuro pro Tag zwar noch nicht, aber auch das wird sich ändern", istWitt überzeugt, "sobald sich die Einsicht durchsetzt, dass mehrSchutz und Komfort für Fahrer und Fracht zum Standard imTransportgewerbe gehören und auch die allgemeine Verkehrssicherheitdeutlich erhöhen."Pressekontakt:Vereinigung Deutscher Autohöfe e.V.Geschäftsführer Herbert QuabachSonnenberg 28; 22958 KuddewördeHerbert.quabach@veda-ev.de0172 / 5445551www.veda-ev.dewww.truck-parking.deOriginal-Content von: VEDA - Vereinigung deutscher Autoh?fe e.V., übermittelt durch news aktuell