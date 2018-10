phoenix tagesgespräch: CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sieht keinen Zwang zu personellen Veränderungen in ihrer Partei

Bonn/Berlin (ots) - CDU-Generalsekretärin AnnegretKramp-Karrenbauer spricht sich nach dem schwachen Abschneiden ihrerPartei bei den hessischen Landtagswahlen gegen unmittelbarepersonelle Konsequenzen auf Bundesebene aus. "Man sieht ja an derSPD, dass die reine Fokussierung des Erneuerungsprozesses einerPartei nur auf die Vorsitzende nicht zielführend ist. Wenn das sowäre, müsste die SPD ganz anders dastehen", so Kramp-Karrenbauer imFernsehsender phoenix (Montag, 29. Oktober). Entscheidend für die CDUsei es, eine neue Diskussionskultur zu etablieren und dieprogrammatische Ausrichtung neu zu justieren. "Die Wähler in Hessenhaben ein Signal nach Berlin gesandt, nämlich, dass es so nichtweitergehen darf. Die Menschen sind sehr unzufrieden mit der Art undWeise, wie in der Bundesregierung miteinander umgegangen wird, dasnervt die Leute", sah die CDU-Generalsekretärin die Notwendigkeit,hier rasch zu Veränderungen zu kommen.Lars Klingbeil: "Haben es nicht geschafft, SPD-Profil deutlich zumachen"SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat nach dem Absturz seinerPartei unter die 20-Prozent-Marke Konsequenzen gefordert. "Es gehtnur dann gemeinsam weiter, wenn wir einen verbindlichen Plan fürProjekte aufstellen", stellte er die große Koalition im Bund einStück weit in Frage. Bei der Bekämpfung von Kinderarmut sowie denThemen Grundrente und sachgrundlose Befristung sowie der Aufstellungeines Klimaschutzgesetzes müsse es bis zur Halbzeit derLegislaturperiode Ergebnisse geben. Klingbeil sah die SPD-Politikjedoch auch selbstkritisch. "Wir haben es in den vergangenen Monatennicht geschafft, das Profil der SPD deutlich zu machen. In Zukunftmuss SPD pur viel klarer werden", meinte Klingbeil.Der Bundesgeschäftsführer der Bündnisgrünen, Michael Kellner, hatoffen gelassen, ob es eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition inHessen geben wird. "Man wird versuchen, alles auszuloten, was geht",meinte Kellner im Fernsehsender phoenix. Rechnerisch ist auch einegrün-rot-gelbe Ampelkoalition möglich. "SPD und Liberale müssenzeigen, ob sie, wenn die Inhalte stimmen, in eine solche Koalitiongehen wollen." Für seine Partei gelte vor allem der Grundsatz: "Wirwollen nicht den Streit der Großen Koalition in Berlin kopieren."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell