phoenix premiere: 100 Jahre Weimarer Republik - Auf Zeitreise mit Guido Knopp - Freitag, 9. November 2018, 20.15 Uhr

Bonn (ots) - Genau 100 Jahre nach dem Beginn der ersten deutschenDemokratie begibt sich der bekannte Fernsehhistoriker Prof. GuidoKnopp auf Spurensuche an geschichtlich bedeutsame Orten in ganzDeutschland. In ausführlichen Gesprächen mit Fachleuten undNachfahren von politischen Akteuren möchte er mehr über die erstedeutsche Republik erfahren: Wie wird die Weimarer Republik heute inder Gesamtschau der deutschen Geschichte bewertet? Was erinnert heutenoch an die Weimarer Republik? Was verbindet uns mit der erstendeutschen Demokratie? Und welche Aktualität hat die Geschichte derWeimarer Republik? Haben wir vielleicht wieder "WeimarerVerhältnisse"?Wie wichtig und wertvoll die Weimarer Republik für die deutscheDemokratiegeschichte ist, wird im Laufe der phoenix-Zeitreiseverdeutlicht. Ihr Schicksal mahnt, wie fragil Demokratie und Freiheitsind - Fragen, Themen und Probleme, die auch heute von großerAktualität sind.Die 60-minütige Dokumentation ist Teil des Themenschwerpunktes"Weimarer Republik" bei phoenix.