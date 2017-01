neues deutschland: Alter neuer Ungeist - zur Rede des Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke in Dresden

Berlin (ots) - Alte Nazis standen in Deutschland vor einerunüberwindlichen Hürde: Das Menschheitsverbrechen des Holocaust hatteden meisten Menschen die Augen für den Faschismus geöffnet. Nazisblieb nur, den Holocaust, den sie heimlich bejubelten, zu leugnen, umwählbar zu scheinen - oder ihn offen zu bejahen. Sie fanden lange einZuhause auch in der NPD - der nun Karlsruhe attestierte, politischbedeutungs- und machtlos zu sein.Björn Höcke hat das Holocaust-Mahnmal in Berlin »als Denkmal derSchande« tituliert. Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des ZweitenWeltkrieges zeigt sich dabei beispielhaft der Weg, den die neueRechte geht, die sich auch in der AfD sammelt. Ein entscheidenderPunkt dabei ist die Frage des Gedenkens an die Schoah - und derVerantwortung, die daraus für alle nachfolgenden Generationenerwächst. Für die neue Rechte ist diese in absichtlicher Verwechslungeine »Schuld«, die es abzuwerfen gilt. Um dann frei von ihr wiederalte völkische Ideen zu verwirklichen.Die NPD wurde auch durch den Erfolg der AfD marginalisiert. WennHöcke davon spricht, dass man 1945 »uns mit Stumpf und Stiel«vernichten wollte, dass er den »totalen Sieg« der AfD will - dannnutzt er NS-Sprache. Die AfD ist ein neues rechtes Sammelbecken. Undsie ist weder politisch bedeutungs- noch machtlos. Höcke will eine»erinnerungspolitische Wende um 180 Grad«. Was soll das in Bezug aufden Holocaust bedeuten? Mögliche Antworten darauf sind furchtbar.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell