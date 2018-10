Der neue Ford Focus: Für monatlich nur 99 Cent zusätzlich Vollkasko versichert mit der Ford Auto-Versicherung (FOTO)

Köln (ots) -- Top-Versicherungsangebot für Privatkunden: Nur 99 Cent monatlichzusätzlich für den umfassenden Vollkaskoschutz in den erstenzwei Jahren- Für die Kfz-Haftpflichtversicherung gilt die individuelle Prämie- Durch die Kombination dieses Versicherungsangebotes mit einerFord Flatrate erhält der Kunde ein attraktives und umfassendesMobilitätskonzept aus Finanzierung, Service und VersicherungDie Ford Bank bietet für den neuen Ford Focus* ab sofort einTop-Versicherungsangebot: Für nur 99 Cent zusätzlich pro Monat(1)können Privatkunden, die sich für eine Ford Flatrate Finanzierungoder für den Ford Flatrate Full-Service entschieden haben, ihren FordFocus-Neuwagen die ersten zwei Jahre in der Vollkasko versichern. Fürdie Kfz-Haftpflichtversicherung gilt die individuelle Prämie desjeweiligen Kunden. Damit erhält der Kunde für seinen neuen Ford Focusein attraktives und umfassendes Mobilitätskonzept aus Finanzierung,Service und Versicherung.Nachstehend eine kurze Erläuterung der beiden FordFlatrate-Produkte, die in Kombination mit dem neuenVersicherungsangebot angeboten werden:- Ford Flatrate Finanzierung(2)Die Ford Flatrate basiert auf einer Ford Auswahl-Finanzierung.Durch eine fest vereinbarte Restrate bleiben die monatlichen Ratenniedrig und am Ende der Laufzeit von 48 Monaten hat der Kunde dieWahl: Er kann sein Auto zur vereinbarten Restrate zurückgeben, esweiterfinanzieren oder es erwerben. Kostenloser Bestandteil der FordFlatrate Finanzierung für den Ford Focus ist der FordFlatrate-Garantieschutzbrief inklusive zwei Wartungen/ Inspektionen.- Ford Flatrate Full-Service(3)Die Ford Flatrate Full-Service ist ein Leasingangebot mitinkludiertem Technik-Service. Mit den monatlich konstanten Ratenzahlt der Kunde während der Vertragslaufzeit nur für die Nutzung desFahrzeuges. Der inkludierte Technik-Service schützt darüber hinausvor den Risiken unkalkulierbarer Kosten im technischen Unterhalt. Erdeckt gemäß den Vertragsbedingungen alle Wartungs-, Inspektions- undReparaturarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen,Abschleppkosten und - bei Verträgen mit mehr als 36 Monaten Laufzeit-, auch die Kosten für die Haupt- und Abgasuntersuchung ab.Die Ford Auto-Versicherung zeichnet sich durch ein intelligentesund leicht verständliches Konzept aus. Sowohl in der Haftpflicht- alsauch in der Kasko-Versicherung sind umfangreiche Risiken abgedeckt,zum Beispiel über eine Deckungssumme von 100 Millionen Euro in derHaftpflicht sowie einer Kaufpreis-Entschädigung für Neuwagen über 12Monate. Darüber hinaus sind Tierbisse inklusive der Folgeschäden bis10.000 Euro und Schäden durch Überspannung an elektrischenFahrzeugbauteilen sowie an fest eingebauten Teilen (z.B.Navigationsgerät oder Audiosystem) bis 20.000 Euro mitversichert.(1) Ein Ford Auto-Versicherung Versicherungsangebot der AllianzVersicherungs-AG, Königinstraße 28, 80802 München, fürPrivatkunden für die Vollkasko-Versicherung. Voraussetzungen:Abschluss eines Ford Flatrate Finanzierungsvertrages sowieeiner Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherung bei der FordAuto-Versicherung. Für die ersten 24 Monate Laufzeit desVersicherungsvertrages gültig, im Anschluss gilt dieindividuelle Versicherungsprämie. Voraussetzung:Versicherungsnehmer/jüngster Fahrer mindestens 23 Jahre,mindestens Schadenfreiheitsklasse 2 in derVollkasko-Versicherung. Das Angebot umfasst die Voll- undTeilkaskoversicherung (SB VK EUR 500,-/TK EUR 150,-). Esgelten die Allgemeinen Kraftfahrt-Bedingungen (AKB) sowie dieSonderbedingungen des Versicherers zur Ford Auto-Versicherung.(2) Die Ford Flatrate als Ford Auswahl-Finanzierung ist einAngebot für Privatkunden (außer Werkangehörige) der Ford BankGmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln, beim Kaufeines noch nicht zugelassenen Ford PKW-Neufahrzeuges. DasAngebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6aPreisangabenverordnung dar, es ist gültig bei verbindlichenFahrzeugbestellungen und Abschluss eines Darlehnsvertrages vom01.10.2018 bis zum 31.12.2018. Ist der DarlehensnehmerVerbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzlichesWiderrufsrecht nach § 495 BGB: Ford Focus Trend 63 kW (85 PS),5-türig, unverbindliche Aktionspreisempfehlung der Ford-WerkeGmbH 15.990 Euro inkl. kostenfreiem FlatrateGarantieschutzbrief zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten,Laufzeit 48 Monate, Gesamtfahrleistung 40.000 km, ohneAnzahlung, Nettodarlehensbetrag 15.990 Euro, Sollzinssatz p.a.(fest) 2,95%, effektiver Jahreszins 2,99%,Gesamtdarlehensbetrag 17.445,53 Euro, 47 Monatsraten à 189,00Euro, Restrate 8.562,53 Euro.Kostenfreier Ford Protect Garantie-Schutzbrief inkl. FordAssistance Mobilitätsgarantie für das 3. bis 5. Jahr bis 50.000 kmGesamtfahrleistung und der ersten 2 Wartungen (Lohn- undMaterialkosten, ausgenommen Premium Aufbereitungsservice beiVignale-Modellen und Wartungen des Gassystems bei Umrüstung aufCNG-/LPG-Betrieb) lt. Serviceplan und Wartungsumfang (einPrivatkunden-Angebot der Ford-Werke GmbH gemäß gültigenGarantiebedingungen).(3) Ford Flatrate Full-Service ist ein Produkt der ALD AutoLeasingD GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg. Unter die Ausgaben fürdie Nutzung fallen die monatliche Leasingrate plus Kosten fürz.B. Versicherung, Treibstoff etc. Informationen zu Detailsund Umfang des Technik-Service bei teilnehmenden FordVertragspartnern erhältlich. Die Hauptuntersuchung wird nach §29 StVZO durch einen Prüfer einer anerkannten Prüforganisation(z.B. Dekra, TÜV, GTÜ, KÜS) zu den von der regionalzuständigen Prüforganisation festgelegten Preisendurchgeführt.* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Focus: 7,3 - 3,8 (innerorts),5,2 - 3,3 (außerorts), 6,2 - 3,5 (kombiniert); CO2-Emissionen(kombiniert): 138 - 91 g/km. CO2-Effizienzklassen: C - A+.Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrm. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell