dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.10.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: IBM will mit Milliardenzukauf Zukunft im Cloud-Geschäft sichern

NEW YORK - Das Computer-Urgestein IBM will sich mit seiner bisher größten Übernahme ein größeres Stück der IT-Ausgaben von Unternehmen sichern.



IBM lässt sich den Kauf des Linux-Spezialisten Red Hat insgesamt 34 Milliarden Dollar kosten, wie die Unternehmen am Sonntag mitteilten. Software von Red Hat kommt unter anderem für den Betrieb von Cloud-Anwendungen zum Einsatz.

ROUNDUP: Herbst der Pessimisten - Auch Roboterbauer Kuka senkt Prognose

AUGSBURG - Der Handelsstreit zwischen den USA und China dämpft die Aussichten von immer mehr deutschen Unternehmen. In den vergangenen Wochen hagelte es Gewinn- und Umsatzwarnungen. Besonders unter Druck geraten sind exportorientierte Branchen wie der Maschinenbau und die Autoindustrie. Dazu kommen spezifische Probleme einzelner Industrien. Jüngstes prominentes Beispiel ist der Roboterhersteller Kuka . Der Augsburger Konzern warnte an diesem Montag, dass die bisherigen Umsatz- und Gewinnziele in diesem Jahr nicht mehr zu erreichen seien.

ROUNDUP/Kreise: China plant Steuersenkung beim Autokauf

PEKING - Chinas Regierung will Insidern zufolge der schwächelnden Nachfrage auf dem Automarkt mit Steuersenkungen entgegenwirken. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf informierte Personen berichtet, will die Reform- und Entwicklungskommission (NDRC) die Steuer, die beim Autokauf anfällt, von 10 auf 5 Prozent halbieren. Die Steuerkürzung gelte für Kleinwagen mit bis zu 1,6 Liter Hubraum, die den Großteil der Autokäufe ausmachen.

Maschinenbauer Gea rechnet mit schwierigem Jahresende

DÜSSELDORF - Der Maschinenbauer Gea kämpft weiter mit der schwachen Entwicklung im Milchgeschäft. Die Düsseldorfer stellen sich deshalb auf ein herausforderndes Schlussquartal ein, wie Konzernchef Jürg Oleas am Montag mit der Vorlage der Zahlen für das dritte Jahresviertel erklärte.

ROUNDUP: Linde steigt nach Fusion mit Praxair in Dax-Spitzengruppe auf

MÜNCHEN/FRANKFURT - Im Deutschen Aktienindex Dax gibt es ein neues Schwergewicht: Der Industriegase-Hersteller Linde plc, der aus dem Zusammenschluss der Münchner Linde AG mit seinem US-Konkurrenten Praxair entstanden ist, wurde am Montag beim Start an der Frankfurter Börse mit 81 Milliarden Euro bewertet. Damit ist es im Index das wertvollste Unternehmen nach SAP und Siemens - noch vor der Allianz, der Deutschen Telekom und VW .

ROUNDUP: Asien treibt HSBC weiter an - Erträge wachsen schneller als Kosten

HONGKONG/LONDON - Die größte europäische Bank HSBC hat abermals von einem sehr starken Asien-Geschäft profitiert. Aber auch in Europa lief es besser als zuletzt. Zudem gelang es dem seit Anfang des Jahres amtierenden Chef John Flint zum ersten Mal, die Erträge stärker zu steigern als die Kosten. Dies wurde an der Börse gefeiert - die zuletzt unter Druck stehende Aktie gewann deutlich an Wert.

BASF will Partnerschaft mit chinesischer Sinopec ausbauen

LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF will die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner Sinopec ausbauen. Unter anderem beabsichtigen beide Unternehmen, eine zusätzliche Großanlage mit einer Kapazität von einer Million Jahrestonnen Ethylen in Nanjing zu errichten, wie BASF am Montag in Ludwigshafen mitteilte. Eine vorläufige Machbarkeitsstudie soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Zudem wollen beide Unternehmen gemeinsam neue Geschäftsmöglichkeiten in Chinas schnell wachsendem Markt für Batteriematerialien ausloten.

IT-Dienstleister Cancom erzielt Rekordumsatz

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom profitiert vom Trend zur Cloud. Nach ersten Berechnungen kletterte der Umsatz im dritten Quartal um 30,1 Prozent auf 355,2 Millionen Euro, wie Cancom am Montag mitteilte. Dies sei der höchste Quartalsumsatz in der Geschichte des Unternehmens. Aus eigener Kraft wuchs Cancom um 22,8 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog im Vorjahresvergleich um 23,6 Prozent auf 26,7 Millionen Euro an - trotz höherer Investitionen in das Geschäft mit Software zur Miete aus dem Internet.

ProSiebenSat.1 baut Geschäft mit Partnervermittlungen aus

UNTERFÖHRING - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 erweitert sein Geschäft mit Online-Plattformen. Die Nucom Group, eine Tochtergesellschaft des Konzerns, übernehme über die Parship Elite Group die US-Partnervermittlung Eharmony, wie das Medienhaus am Montag in Unterföhring mitteilte. Mit dem Zusammenschluss soll eine der weltweit führenden Partnervermittlungen entstehen, sagte ProSiebenSat.1-Vorstand Max Conze.

IPO: Deutsche Familienversicherung erwartet geringeren Emissionserlös

FRANKFURT - Die Deutsche Familienversicherung (DFV) wird mit ihrem geplanten Börsengang vermutlich weniger Geld einsammeln als zunächst gedacht. DFV dürften maximal 79 Millionen Euro zufließen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Bei der Ankündigung des Börsengangs Mitte Oktober war noch von rund 100 Millionen Euro die Rede gewesen.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP/Tarifvertrag für digitale Elite: IG Metall und Bosch finden Einigung

-RWE: Produktion normal trotz Blockade der Hambach-Kohlebahn

-Lufthansa will kleinere Crews auf der Langstrecke

-Experte: Windparks nicht ausreichend gesichert gegen Cyber-Angriffe

-Keine Einigung im Tarifkonflikt zwischen Ryanair und Verdi

-Bürgerinitiative: Flughafen Hahn verliert Fracht-Airline

-ROUNDUP: LBBW-Eigner sehen Landesbanken-Fusion kritisch

-TV-Quoten: ZDF mit neuem Samstagskrimi 'Schwartz & Schwartz' vorn

-ROUNDUP: EU-Verkehrsminister für mehr Zeit bei Zeitumstellung

-Nach Abertis-Übernahme: Benetton-Familie nun Hochtief-Großaktionär

-Start-up entwickelt faltbares Elektroauto gegen Parkplatzmangel

-Klöckner: Kampf gegen Antibiotikaresistenzen muss weitergehen

-Erste private chinesische Satellitenmission fehlgeschlagen

-Schadenssumme nach Beben in Indonesien steigt auf Milliarde Euro

-Verbraucherverband: Bund muss gegenüber Autoindustrie 'Zähne' zeigen

-Spielemesse in Essen geht mit Rekord ins Ziel

-Neues DLR-Institut hat Sicherheit von Häfen im Blick

-US-Abgeordnete sehen bei Digitalsteuer Diskriminierung von US-Firmen

-Neuer Mega-Flughafen in Istanbul wird eröffnet

-Erster Airbus A380 im Liniendienst landet in Hamburg

-Bahn-Tarifgespräche in zweiter Runde - Lange Beratungen erwartet

-Behörden: Vermutlich alle 188 Insassen von indonesischem Boeing-Jet tot

-Philippinen bereiten sich auf Taifun 'Yutu' vor

-Daimler-Tochter Mytaxi startet Service für elektrische Kickroller

-ABB baut neue Roboterfabrik in Shanghai für 150 Millionen US-Dollar

-ROUNDUP: Iberdrola nimmt ersten Offshore-Windpark in Deutschland in Betrieb

-Neugeschäft der Landesbausparkasse West zieht wieder an

-Iberdrola will weiter in Offshore-Sektor in Deutschland investieren

-United-Internet-Hostingsparte 1&1 stellt sich mit 'Ionos' neu auf

-Landrat: Kommission bisher zu wenig Ideen für Mitteldeutsches Revier

-Philips will Verträge von Unternehmens- und Finanzchef verlängern

-Pofalla: Keine betriebsbedingten Kündigungen für Kohleausstieg

-Brenner-Autobahn nach Murenabgang wieder offen

-Novartis forscht zusammen mit Pfizer an der Lebererkrankung NASH

-Flughafenchef: BER-Eröffnung im Herbst 2020 nicht in Gefahr

-Paketzusteller rechnen mit Rekordgeschäft zu Weihnachten

-Verhärtete Fronten im Streit zwischen Kaufland und Unilever

-Rechnungshof moniert Pläne für privaten Lkw-Maut-Betrieb

-Elbvertiefung vor dem Start - Arbeiten sind ausgeschrieben

-Deutsche-Bank-Vorstand: Gebühren für Girokonten 'vollkommen richtig'

-Feuerbestattungen immer gefragter: Zahl der Krematorien steigt

-VW-Gebrauchtwagenplattform Heycar wächst rasant

-UBS-Chef Ermotti kritisiert die aufgeblähte Bilanz der Nationalbank

-TSG 1899 Hoffenheim mit Rekord-Ergebnis: 28 Millionen Euro Plus

-LafargeHolcim-Chef sieht sein Unternehmen am Wendepunkt

-ROUNDUP: Reifenhersteller Continental übernimmt Antennenspezialisten

-Tausende besetzen Kohle-Bahn - Klima-Protest im Rheinischen Revier

-IG Metall hält schärfere Klimaschutzregeln für unrealistisch

-Studie: Deutsche geben Millionen für Halloween-Süßigkeiten aus

-'WSJ': FBI ermittelt wegen Falschangaben zu Model 3 gegen Tesla

-Industriewärme für die Hafencity - Größtes Projekt in Deutschland

-Streik am Flughafen Brüssel geht weiter - 150 Verbindungen gestrichen

-Seehofer fordert schnellen 5G-Mobilfunk auch für ländliche Regionen

-Bahn-Tarifgespräche fortgesetzt - Wahlrecht gefordert

-Japan schickt nächsten Satelliten zur Treibhausgas-Forschung ins All

-VDA-Präsident: Auto-Produktionsstandorte brauchen 5G-Standard°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/stw