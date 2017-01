dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.01.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Goldman Sachs profitiert von Börsen-Boom und Sparkurs

NEW YORK (dpaAFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihren Gewinn zum Jahresende kräftig gesteigert.



Die Finanzfirma profitierte stark vom Börsen-Boom im Zuge der US-Präsidentschaftswahlen. Im vierten Quartal stieg der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert von 574 Millionen auf 2,2 Milliarden Dollar (2,1 Mrd Euro), wie Goldman Sachs am Mittwoch in New York mitteilte. Allerdings hatten hohe Rechtskosten das Vorjahresergebnis verhagelt, so dass ein Vergleich schwer möglich ist. Im Tagesgeschäft lief es zuletzt rund: Die Erträge kletterten um gut zwölf Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar.

ROUNDUP: Deutsche Bank streicht Boni für Top-Manager zusammen

FRANKFURT - Die Deutsche Bank verlangt von ihren Führungskräften ein Opfer für den teuren Konzernumbau und kürzt die Boni drastisch. Der Vorstand habe entschieden, "die variable Vergütung für das Jahr 2016 deutlich zu reduzieren", teilte Deutschlands größtes Geldhaus am Mittwoch mit. Für das Jahr 2015 war der Bonuspool mit 2,4 Milliarden Euro gefüllt, er dürfte für das vergangene Geschäftsjahr um mindestens die Hälfte schrumpfen.

Citigroup mit Gewinnanstieg zum Jahresende

NEW YORK - Ein stark verbessertes Handelsgeschäft und Kostensenkungen haben zum Jahresende den Gewinn der US-Großbank Citigroup steigen lassen. Der Überschuss kletterte im vierten Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert um sieben Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar (3,4 Mrd Euro), wie der Finanzkonzern am Mittwoch mitteilte. Die Erträge sanken hingegen um neun Prozent auf 17,0 Milliarden Dollar und blieben damit unter den Erwartungen der Analysten. Die Aktie verzeichnete vorbörslich leichte Kursverluste.

ROUNDUP: ASML überrascht mit Zahlen und Ausblick positiv - Aktie auf Rekordhoch

VELDHOVEN - Bei Europas größtem Chipzulieferer ASML geht es weiter bergauf. Dank höherer Verkaufspreise steigerte das Unternehmen Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr stärker als von Experten erwartet, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Die Ziele für das laufende erste Quartal 2017 und die angepeilte Dividende überraschten ebenfalls positiv. Das half auch der Aktie, die ihren Rekordlauf fortsetzte.

ROUNDUP 2: Pearson will bei Random House aussteigen - Bertelsmann steht bereit

LONDON/GÜTERSLOH - Der britische Bildungsverlag Pearson will sich von seinem Anteil an der weltgrößten Buchverlagsgruppe Penguin Random House trennen. Die operativen Gewinnziele für 2018 seien angesichts dieses Schritts und des herausfordernden und unsicheren Marktumfeldes hinfällig, teilte der unter Spardruck leidende Konzern am Mittwoch in London mit. Insbesondere das Geschäft mit Lehrbüchern in den USA laufe schwächer als erwartet. Die Pearson-Aktie brach im frühen Handel um 20 Prozent ein.

DAVOS: HSBC will wegen Brexit Stellen aus Großbritannien abziehen

DAVOS - Die britische Großbank HSBC wird bei einem Austritt Großbritanniens aus der EU einiges an Personal aus London abziehen. Etwa 20 Prozent des Handelsgeschäfts werde vermutlich nach Paris verlagert, sagte HSBC-Chef Stuart Gulliver dem Nachrichtensender Bloomberg TV am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Der Umzug passiert nicht über Nacht. HSBC besitze in Frankreich die Geschäftsbank CCF und könne daher recht langsam vorgehen, sagte Gulliver. Andere Wettbewerber, die keine Töchter auf dem Kontinent hätten, müssten schneller agieren.

ROUNDUP: Etihad will von einem Einstieg bei Lufthansa nichts wissen

DUBLIN/FRANKFURT/ABU DHABI - Die arabische Fluggesellschaft Etihad hat Spekulationen über einen möglichen Einstieg bei der Lufthansa eine Absage erteilt. Das Unternehmen habe keine Pläne, sich an der Lufthansa zu beteiligen, stellte Etihad-Chef James Hogan am Mittwoch bei einer Branchenkonferenz in Dublin klar. Generell will der Manager aber an seiner Strategie festhalten, sich an Partner-Airlines zu beteiligen. Etihads Einstieg bei den defizitären Fluglinien Air Berlin und Alitalia hat die Araber in den vergangenen Jahren eine Milliardensumme gekostet.

ROUNDUP: Bahn 2016 wieder mit Betriebsgewinn - weniger Züge verspätet

BERLIN - Nach einem Verlustjahr ist die Deutsche Bahn 2016 wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Der bundeseigene Konzern erzielte einen Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 1,8 Milliarden Euro, wie Vorstandschef Rüdiger Grube am Dienstagabend bei einem Empfang in Berlin bekanntgab.

^ Weitere Meldungen

-Drohnen-Besitzer bekommen neue Pflichten -Symrise sieht derzeit keine geeigneten Übernahmeziele - Dividende dürfte steigen -Geschäfte des Gastgewerbes schwächeln im November -DAVOS: ABB-Chef Spiesshofer sieht 2017 weiterhin als Übergangsjahr -HP Enterprise kauft nach Schrumpfkur wieder zu -Zuckerberg verteidigt vor Gericht Macher von VR-Brille Oculus -Stahlbranche in Sorge wegen Handelsschranken in den USA -ROUNDUP: Amtliche Wetterdaten sollen kostenfrei nutzbar werden -Hersteller erwarten stabile Lebensmittelpreise 2017 -Mifa-Sanierung in Eigenverwaltung gescheitert -Tegut steigert Umsatz auf knapp eine Milliarde Euro -Bauern kommen verhalten optimistisch zur Grünen Woche -BGH-Urteil zu Auto auf Fahndungsliste: Eintrag rechtfertigt Rückgabe -VW-Tochter Audi verschiebt Pläne für Kooperation mit chinesischer SAIC -Linde: Fusions-Verhandlungen werden noch Monate dauern -Italienische Eisenbahnen kaufen griechische Bahn -US-Handelskommission verklagt Chipkonzern Qualcomm -Rocket Internet will 2017 drei Beteiligungen in die Gewinnzone bringen -Verbraucherschützer fordern strengere Regeln für Magnesium & Co. -Übernahme von Grohmann durch Tesla abgeschlossen -Verfassungsklage wegen Überleitung von DDR-Renten erfolglos -Linkspolitiker soll griechischen Traditionsverlag retten°

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stb