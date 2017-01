Mit diesen Tipps kann man auch mit Kindern wunderbar essen gehen (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Ach, wie gerne würde man mal wieder Essengehen. Aber wo bleiben die Kinder, fragen sich viele Eltern. UnserTipp: Einfach mitnehmen und im Voraus schon einiges bedenken, damites klappt. Max Zimmermann hat alle wichtigen Tipps für uns:Sprecher: Will man mit Kindern essen gehen, sollte man nicht denangesagten Italiener wählen, sondern den Geschmack vom Nachwuchsberücksichtigen, erklärt uns Stefanie Becker, Chefredakteurin vomApothekenmagazin Baby und Familie und hat für uns Tipps, nach welchenKriterien man ein Lokal aussuchen sollte:O-Ton Stefanie Becker: 20 SekundenAuch bei familienfreundlichen Restaurants sollte man vorherklären, ob es zum Beispiel einen Platz gibt, um den Kinderwagenabzustellen, oder ob es die Möglichkeit gibt, ein Gläschen warmmachen zu lassen. Damit es ein entspanntes Familienessen wird, sollteman auch außerhalb der Stoßzeiten essen gehen und die Wartezeit aufsEssen, die kann man sich zum Beispiel durch ein Kartenspielverkürzen.Sprecher: Woran sollte man noch denken, damit sowohl Erwachseneals auch Kinder Spaß am gemeinsamen Restaurantbesuch haben?O-Ton Stefanie Becker: 19 SekundenLassen Sie die Kinder selbst aus der Karte auswählen, undausnahmsweise dürfen sie auch mal eine Limo bestellen, statt Wasserzu trinken. Und wenn die Kinder noch Hilfe benötigen, bitten Sie denKellner am besten, Ihr Essen später zu servieren, denn sind dieKinder fertig mit dem Essen, dann können die Kleinen in der SpieleckeSpaß haben und Sie können in Ruhe essen.Sprecher: Nun sind Kinder in einem Restaurant nicht nur pureFreude. Was sind denn No-Go's für den Nachwuchs?O-Ton Stefanie Becker: 18 SekundenKinder, die durch Schreien oder Herumrennen andere Gäste stören,die wünscht sich niemand, ein paar Tischmanieren dagegen tun allenAnwesenden gut. Hat der Nachwuchs mal einen schlechten Tag und kipptdas Glas um oder die Nudeln purzeln vom Löffel, ist das kein großesDing, aber das Servicepersonal freut sich, wenn man sich dafürentschuldigt.Abmoderationsvorschlag: Mit diesen praxisnahen Tipps von Baby undFamilie wünschen wir Ihnen einen entspannten Restaurantbesuch mitIhren Kindern.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell