Mainz (ots) -Ein T-Shirt für nur zwei Euro? Das klingt gut. Aber dafür müssenin anderen Teilen der Welt Menschen unter schlechtenArbeitsbedingungen leiden. Moderator Eric Mayer begibt sich für zweiFolgen des ZDF-Entdeckermagazins "pur+" am 21. und 28. Januar 2017,jeweils samstags, 6.25 Uhr, auf eine Reise nach Indien. In dem Landmit einer der größten und brutalsten Textilproduktionen weltweitsucht er "das faire T-Shirt".In der ersten Folge am Samstag, 21. Januar, 6.25 Uhr, begleitetEric Meyer die Baumwollproduktion von den Feldern bis zumAbtransport. In sengender Hitze erntet er auf nordindischen FeldernBaumwolle - den Rohstoff für T-Shirts. Immerhin ist die Baumwollehier nicht giftig, die Bauern produzieren "bio". Eine Seltenheit: Nur5 Prozent der Baumwolle in Indien wird biologisch angebaut. Auf denmeisten Feldern werden Pflanzenschutzmittel und Dünger eingesetzt,die die Böden unfruchtbar und die Bauern und Pflückerinnen krankmachen.In Folge 2 reist Eric am Samstag, 28. Januar, 6.25 Uhr, derBaumwolle von den Feldern im Norden Indiens zu den Fabriken im Südennach. Wie arbeiten die Näherinnen, die auch für den deutschen MarktT-Shirts herstellen? Die Drehreise führt in eine Näherei inSüdindien. Die Baumwolle ist inzwischen zu Stoffbahnen gewebt. EricMeyer versucht, mit eigenen Händen ein T-Shirt zu nähen, und will vonden Näherinnen wissen: Wie viel verdienen sie? Und wie viel muss dasT-Shirt bei uns kosten, wenn es "fair" sein soll?Das Entdeckermagazin "pur+" bietet Kindern zwischen acht und zwölfJahren spannende Themen und stellt dabei ungewöhnliche Fragen. Aufzdftivi.de können die User noch tiefer in die Welt Indienseintauchen: Moderator Eric Meyer hat seine Zuschauer im ersten"pur+"-Reiseblog täglich mit Handyvideos auf dem Laufenden gehalten.Außerdem stellt er sich am Samstag, 21. Januar 2017, von 19.45 Uhrbis 20.15 Uhr, in seinem Blog unterhttp://blog.tivi.de/purplus-indien/ live den Fragen seiner Zuschauer.Die beiden Folgen von "pur+: Eric sucht das faire T-Shirt" werdenbei KiKA am 22. und 29. Januar 2017, jeweils sonntags, 19.25 Uhr,ausgestrahlt.ZDF-Presseportal: https://presseportal.zdf.de/pm/pur-in-indien/http://blog.tivi.de/purplus-indien/http://zdftivi.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/purplus