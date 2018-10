Zum Weltspartag: Wie Sparer den Niedrigzinsen trotzen können

Berlin (ots) - Am 30. Oktober ist Weltspartag, der zum Sparenanregen soll. Noch vor wenigen Jahren gab es für Sparer ordentlichZinsen aufs Sparbuch oder Tagesgeld. Heute ist es nicht mehr ganz soeinfach, eine sichere Rendite zu erzielen. Aber es ist möglich,Sparer müssen jedoch etwas mehr dafür tun. Der gemeinnützigeVerbraucher-Ratgeber Finanztip zeigt, wie es geht.Dank Tagesgeld nicht in den Dispo rutschen"Wer spart, tut dies auch für schlechtere Zeiten", sagtHermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip. Sein Tipp:Verbraucher sollten sich ein finanzielles Polster anschaffen, um beiungeplanten Ausgaben nicht zu straucheln. "Ich empfehle zwei bis dreiMonatsgehälter auf ein Tagesgeldkonto zu packen, um nicht in denDispo zu rutschen, wenn mal der Kühlschrank ausfällt oder das Autokaputt geht", erklärt Tenhagen. Denn die Banken verlangen trotzNiedrigzinsen für den Dispokredit noch immer saftige Zinsen, manchemehr als 10 Prozent.Mit Festgeld für Geplantes sparenAber es geht nicht nur darum, für ungeplante Ausgaben gewappnet zusein. "Viele Anschaffungen sind planbar, etwa die neue Küche", sagtTenhagen. "Um dafür keinen teuren Kredit aufnehmen zu müssen,empfehlen wir zwei bis drei Monatseinkommen auf einem Festgeldkontoanzulegen." Dort erhalten Sparer aktuell mehr als 1 Prozent, müssendafür allerdings auch ihr Erspartes für eine bestimmte Zeit binden.Bei sicheren Banken gibt es aktuell für zwei Jahre 1,1 ProzentZinsen, ab 3 Jahren 1,2 Prozent.Langfristig mit Indexfonds Vermögen aufbauenWer Vermögen aufbauen möchte und das Geld längere Zeit nichtbenötigt, kommt in der Niedrigzinsphase an Aktien nicht vorbei. "Umhier nicht auf das falsche Pferd zu setzen, sollten Sparer inIndexfonds investieren", sagt Tenhagen. Diese Fonds enthalten Aktienvon sehr vielen Unternehmen, die in einem Index gelistet sind. Sodroht kein Verlust, wenn es einem einzelnen Unternehmen schlechtgeht. Hinzu kommt, dass Indexfonds sehr geringe Verwaltungskostenhaben. "Wichtig ist, dass Anleger mindestens 10, besser 15 Jahre Zeithaben, um in Indexfonds zu investieren", sagt Tenhagen. "Über dielange Anlagedauer können etwaige Verluste am Aktienmarkt ausgeglichenwerden."Riestern und dabei Förderung mitnehmenFür die Altersvorsorge können Sparer auch mit einem staatlichgefördertem Produkt wie einem Riester-Sparplan sparen. "Weil derStaat etwas dazugibt, ist eine Mindest-Rendite garantiert", sagtTenhagen. "Insbesondere Familien mit Kindern profitieren wegen deshohen Kinderzuschlags." Aber auch für Alleinverdiener mit einemEinkommen ab 40.000 Euro kann Riestern aufgrund der hohenSteuerersparnis eine lohnende Geldanlage sein. Allerdings gibt essehr viele verschiedene Riester-Produkte. Sparer müssen sich deshalbvorab genau informieren, um ein günstiges und für sie passendesProdukt zu finden.Weitere Informationenhttps://www.finanztip.de/geldanlage/https://www.finanztip.de/riester/https://www.finanztip.de/indexfonds-etf/https://www.finanztip.de/tagesgeld/https://www.finanztip.de/festgeld/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld.Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehrals 1.500 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kernunseres kostenlosen Angebots ist der wöchentlicheFinanztip-Newsletter mit mehr als 400.000 Abonnenten. Darinbeleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell