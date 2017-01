Zalando – Sell on good News! Und jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

vor etwas mehr als zwei Jahren wurde Zalando nach dem Börsengang im Oktober 2014 noch schlecht geredet was das Zeug. Kaum ein Anleger hat damals an den langfristigen Erfolg des Berliner Online-Modehändlers geglaubt. Doch aller Unkenrufe zum Trotz wächst Zalando. Jüngst erreichte der größte Online einen Meilenstein. Erstmals in der Unternehmensgeschichte hat Zalando die magische Marke von einer Milliarde Euro Umsatz in einem bzw. im 4. Quartal 2016 erreicht. Zusätzlich sprudelt auch der Gewinn, der in den letzten 12 Monaten auf über 200 Millionen Euro gestiegen sein soll.

Zalando hat also alles richtig gemacht und zeigt es jetzt seinen Kritikern. Doch die Anleger und Aktionäre schreien nicht vor Glück. Am 17. Januar drücken sie überwiegend „verkaufen“ und schickten die Aktie, die wenige Tage vorher erst knapp unter den letzten Allzeithochs mit 41 EUR notierte, unter dem höchsten Handelsvolumen seit Juli 2016 mit 6 Prozent in Minus. Ein klarer Fall von „Sell on good News“ also. Anleger der ersten Stunde machen Kasse. Das ist nichts Ungewöhnliches.

Jetzt, nachdem sich alle wieder beruhigt haben, lohnt nun auch der Blick auf den Chart. Sofort fällt der Widerstandsbereich um 40/41 EUR auf, der sich mit dem jüngsten Einbruch manifestiert hat. Etwas tiefer, bei ca. 34,50/33,50 EUR, verläuft als Pendant dazu eine Unterstützungszone, die jetzt wohl direkt angesteuert werden könnte. Dort besteht dann die Chance einer neuer Trendbewegung in Richtungerneue Allzeithochs.

Allerdings sollten man auch das riesige GAP, das am 19. Juli 2016 gerissen wurde, unbedingt im Hinterkopf behalten. Denn sollte die besagte Unterstützungszone nicht halten, wäre der GAP-Schluss die nächste Verlaufsoption. In Kombination mit dem langfristigen Aufwärtstrend, könnte Zalando demnach durchaus auch auf ca. 27/26 EUR wegbrechen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

