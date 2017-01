Berlin (ots) - Die Zahlungsmoral fällt zum Jahreswechsel nur knappunter ihren Rekordstand vom Sommer 2016. Jetzt melden 65 Prozent derInkassounternehmen, dass Rechnungen genauso gut wie noch vor sechsMonaten beglichen werden. 21 Prozent stellen sogar eine Steigerungfest. Grund ist die gute Konjunktur. Allerdings hatten noch im Sommer90 Prozent der befragten Mitglieder des Bundesverbands DeutscherInkasso-Unternehmen e.V. (BDIU) eine gleichbleibende bis bessereRechnungstreue gemeldet.Bei den Firmenpleiten verlangsamt sich der Positivtrend. 2016wurden rund 22.000 Unternehmen zahlungsunfähig - minus fünf Prozentund der siebte jährliche Rückgang in Folge. 2017 rechnet dieInkassobranche aber nur noch mit einer moderaten Verringerung auf21.500 Fälle. Schon in den letzten zwölf Monaten waren dieGläubigerschäden durch Insolvenzen um fast zwei Drittel gestiegen.Der Grund: Es traf mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen.27 Prozent der Inkassofirmen erwarten zudem, dass die Zahlungsmoralschon in den nächsten Monaten schlechter wird.BDIU-Präsidentin Kirsten Pedd: "Wir wissen nicht, wie lange diePuste beim Aufschwung noch hält - drängende Fragen, die sich stellen,sind unter anderem: Wie hart wird der Brexit und kann unsereWirtschaft die Folgen eines solchen Bebens abfedern? WelcheAuswirkungen auf die Konkurrenzfähigkeit unserer exportorientiertenUnternehmen wird die Präsidentschaft von Donald Trump haben? Solltees tatsächlich auf mehr Protektionismus und Einschränkungen für denfreien Handel hinauslaufen, wären das denkbar schlechte Vorzeichenfür ein weiteres Wachstum."Aktuell leidet vor allem der Onlinehandel unter Zahlungsmuffeln.48 Prozent der Inkassounternehmen melden das. Weitere Branchen mitschlecht zahlenden Kunden sind das Handwerk (eine Erfahrung von39 Prozent der Inkassounternehmen), die Dienstleistungsbrancheallgemein (36) sowie Fitnessstudios (34 Prozent). Deutlich verbesserthat sich die Zahlungsmoral bei Energieversorgern. Noch vor einem Jahrmeldeten fast die Hälfte (47 Prozent) der Inkassounternehmen, dassdiese Branche Probleme mit der Rechnungstreue der Kunden hat. Jetztsind es nur noch 35 Prozent. Nur 42 Prozent der Inkassounternehmenberichten, dass Arbeitslosigkeit der Grund ist, warum privateVerbraucher Zahlungen nicht leisten. 2009, auf dem Höhepunkt derFinanzkrise, lag dieser Wert noch bei 83 Prozent.Gegen den Trend entwickelt sich die Zahlungsmoral der öffentlichenHand. 89 Prozent berichten, dass diese unverändert schlecht ist.Pedd: "Die Steuereinnahmen sprudeln, und dennoch müssen Handwerkerund Baufirmen, die Aufträge etwa für Städte und Gemeinden ausführen,um jeden Cent ihrer Rechnungen bangen. Das ist paradox. Dieöffentliche Hand ist ein wichtiger Auftraggeber, und sie hat eineVorbildfunktion. Diese sollte sie auch beim Zahlungsverhaltenausüben."Kaum Rückgang bei VerbraucherinsolvenzenNicht ganz so deutlich wie bei den Unternehmen fällt der Rückgangbei den Verbraucherinsolvenzen aus. Deren Zahl sank 2016 um nur zweiProzent auf 78.200. "Es scheint, als gäbe es hier einen Sockel anharter Überschuldung, der sich auch durch eine optimal laufendeKonjunktur nicht abbauen lässt", erklärt Marion Kremer,Vizepräsidentin des BDIU. Für 2017 erwartet die Branche, wennüberhaupt, nur einen moderaten Rückgang der Privatpleiten.Hauptgrund warum private Schuldner Rechnungen nicht bezahlen, istÜberschuldung. Viele Inkassounternehmen beobachten auch einunkontrolliertes Konsumverhalten als Nichtzahlgrund. Kremer: "Dasbetrifft vor allem jüngere Schuldner." Die BDIU-Vizepräsidentinglaubt, dass eine bessere finanzielle Bildung von Schülern undVerbrauchern präventiv helfen könnte.Weizsäcker Stiftung hilft ÜberschuldetenWichtig sei aber auch die Unterstützung durch Institutionen wiedie Marianne von Weizsäcker Stiftung. Die Organisation wurde bereitsvor gut 25 Jahren von der Ehefrau des damaligen Bundespräsidenten insLeben gerufen. Ihr Ziel ist es, ehemals suchtkranke Menschen bei derberuflichen und sozialen Integration zu unterstützen. Betroffenehaben im Schnitt Schulden in Höhe von rund 10.000 Euro. Bis heute hatsie über 5.000 Personen einen wirtschaftlichen Neuanfang ermöglicht."Wir verhandeln mit den Gläubigern unserer Klienten und versuchendabei zunächst, die Höhe der Forderungen zu reduzieren, abgestimmtauf die maximale Leistungsfähigkeit der Betroffenen", erklärt RitaHornung, Geschäftsführerin der Stiftung. "Für diese Vergleichssummestellt die Stiftung entsprechende Darlehen zur Verfügung, sodass dieBetroffenen nur noch eine Rate auf überschaubare Zeit an nur eineneinzigen Gläubiger - also die Weizsäcker Stiftung - zahlen müssen."Auch für Gläubiger sind solche Entschuldungen sinnvoll, sagtHornung - obwohl diese dabei auf einen Teil ihrer Forderungenverzichten müssen. BDIU-Vizepräsidentin Marion Kremer stimmt zu:"Außergerichtliche Lösungen sind vergleichsweise unbürokratisch undvor allem lassen sie sich in einem zeitlich überschaubaren Rahmenrealisieren - ein Insolvenzverfahren dagegen dauert bis zu sechsJahre."Weizsäcker Stiftung und BDIU loben dabei die Arbeit derStephan-Kommission. "Die Kommission ist ein Pilotprojekt", erklärtRita Hornung, "das dazu beitragen soll, auf beiden Seiten dasVerständnis für die Situation des jeweiligen Gegenübers zu stärken."Gemeinsam erörtern Vertreter von Gläubigern und SchuldnerberaternWege für bessere außergerichtliche Einigungen. "Dabei auf einen
gemeinsamen Nenner zu kommen, ist nicht immer einfach, und die Lösung
muss auch nicht zwangsläufig in der Mitte liegen. Aber die Erfahrung
zeigt, dass außergerichtliche Einigungen mit verbindlichen
Verpflichtungen für beide Seiten die besten Ergebnisse bringen."
BDIU-Präsidentin Kirsten Pedd: "Die Überschuldung der privaten
Haushalte ist ein Hemmnis für die Wirtschaftskraft in diesem Land.
Wir - Wirtschaft, Verbraucher und die Politik - müssen gemeinsam mehr
dafür tun, dass diese Überschuldung abgebaut wird. Die Schuldner von
heute können die guten Kunden von morgen werden."