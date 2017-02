Zahl der Verurteilten im Jahr 2015 weiterhin rückläufig

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2015 wurden in Deutschland rund 739 500Personen rechtskräftig verurteilt, das waren 1,2 % weniger als imJahr 2014 (748 800). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)mitteilt, ging die Verurteiltenzahl in Deutschland seit dem Jahr2007, in dem die Strafverfolgungsstatistik erstmals in allenBundesländern durchgeführt worden war, kontinuierlich zurück und lag2015 um rund 18 % unter dem Stand von 2007.Nach der Art der Straftat dominierten wie in den Vorjahren dieverschiedenen Eigentums- und Vermögensdelikte. Wegen dieserStraftaten gab es im Jahr 2015 insgesamt 353 000 Verurteilte. WegenStraftaten im Straßenverkehr wurden 151 000 Personen verurteilt.Weitere 109 500 Personen wurden wegen Straftaten gegen die Personbelangt (unter anderem Körperverletzung, Tötungsdelikte). Unter densonstigen 126 000 Verurteilten dominierten mit 55 900 PersonenVerstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.Die Struktur der verhängten Sanktionen war im Jahr 2015 ähnlichwie in den Vorjahren. Bei 674 100 Personen (91 % der insgesamtVerurteilten) wandten die Gerichte das allgemeine Strafrecht an undbei 65 300 Personen (9 %) das Jugendstrafrecht. Das stärker amErziehungsgedanken ausgerichtete Jugendstrafrecht kann auch fürHeranwachsende (18 bis 20) Jahre angewendet werden, wenn das Gerichteine verzögerte Reife feststellt. 2015 kam es annähernd bei 2 von 3verurteilten Heranwachsenden zur Anwendung.Innerhalb des allgemeinen Strafrechts überwog 2015 mit 84 % dieGeldstrafe als Hauptsanktionsart. So wurden 567 100 Personen miteiner Geldstrafe belegt. Weitere 107 100 Personen (16 %) wurden zueiner Freiheitstrafe verurteilt, die bei 75 300 Personen zurBewährung ausgesetzt wurde. Entsprechend erhielten 31 800 Verurteilteeine Freiheitsstrafe ohne Bewährung.Innerhalb des Jugendstrafrechts dominierten 2015 mit insgesamt 54800 (84 %) die sogenannten Zuchtmittel und Erziehungsmaßregeln wiebeispielsweise Jugendarrest, Arbeitsauflagen oder Weisungen. 10 600Personen (16 %) erhielten eine Jugendstrafe, die bei 6 400 zurBewährung ausgesetzt wurde.Diese Ergebnisse stammen aus der gerichtlichenStrafverfolgungsstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und derLänder. Diese Statistik informiert über die im jeweiligenBerichtsjahr rechtskräftig gewordene gerichtliche Entscheidungunabhängig vom Zeitpunkt der Tatbegehung. Von deutschen Gerichtenkönnen nur Personen verurteilt werden, die zum Zeitpunkt der Tatstrafmündig (14 Jahre oder älter) waren und die gegen ein zumZeitpunkt der Tat existierendes Gesetz verstoßen haben. NichtGegenstand dieser Statistik ist die unbekannte jährliche Gesamtzahlbegangener Straftaten oder die bekannte Zahl der bei der Polizeiangezeigten Straftaten.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Thomas Baumann,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 14,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell