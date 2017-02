Mainz (ots) -Hundert Jahre nach den beiden Revolutionen in Russland richtet"ZDFzeit: Zarensturz - Das Ende der Romanows" am Dienstag, 14.Februar 2017, 20.15 Uhr, den Blick auf das Geschehen von 1917.Kein europäisches Herrscherhaus hatte seine Lebenswelt soprunkvoll und seine Regierung so autokratisch gestaltet wie dieRomanows. Doch der Erste Weltkrieg legte die Brüchigkeit undEntrückung der Zaren-Herrschaft drastisch offen. Die Versorgung derZivilbevölkerung brach zusammen, Hungersnöte und militärischeNiederlagen ließen immer mehr Unzufriedene gegen das Regimeaufbegehren, das sich weiter unbeirrbar von Gottes Gnaden wähnte undfür unantastbar hielt. Im Februar setzten bürgerliche Kräfte,gemäßigte Sozialdemokraten, revoltierende Arbeiter, aber auch Adeligeund Militärs der 300-jährigen Herrschaft der Romanows ein Ende. Denblutigen Schlussstrich unter ihre Ära aber zogen die RotenRevolutionäre. Von Angesicht zu Angesicht erschossen sie den Zar undseine Familie. Es war eine historische Zäsur nicht nur mit Blick aufdie Zukunft Russlands, sondern auch Europas.Mit Hilfe szenischer Rekonstruktionen, Aufnahmen vonOriginalschauplätzen, zum Teil unbekannten Dokumenten undHistoriker-Stimmen zum aktuellen Forschungsstand richtet dieDokumentation den Blick auf das Geschehen in Russland 1917. DieAutoren Oliver Halmburger und Stefan Brauburger präsentieren zudemein Tondokument, das Aufschluss gibt, wie sich die Täter auf dieHinrichtung der Zarenfamilie vorbereiteten und wie sie darüberdachten. Es ist das Bekenntnis von Grigori Nikulin: "Wie dem auchsei. Wir machten kurzen Prozess."https://presseportal.zdf.de/pm/zarensturz-das-ende-der-romanows/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell