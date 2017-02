ZDF-Programmhinweis / Samstag, 11., und Sonntag, 12. Februar 2017

Mainz (ots) -Samstag, 11. Februar 2017, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringAleppo in Dresden - Streit um Gedenken an BombennachtAttacken auf Helfer - Was bringen höhere Strafen?Drei Jobs täglich - Immer mehr brauchen Zusatz-EinkommenHammer der Woche - Millionen im Hafen Mühlberg versenktSamstag, 11. Februar 2017, 17.45 UhrMenschen - Das MagazinModeration: Sandra OlbrichThema: Mit einem SchlagAls Folge eines Sturzes und der damit verbundenen Verletzungen hatXenia Aphasie - einen Verlust der zuvor erworbenen Sprachfähigkeit.Mühsam kämpft sie sich zurück ins Leben.Im Mössinger Haus Ceres erleben die Bewohner Geborgenheit: DieAngehörigen und Pfleger der Mössinger Wachkoma-WG nehmen sich mehrZeit, als es in Pflegeheimen der Fall ist.Samstag, 11. Februar 2017, 18.00 UhrML mona lisaModeration: Barbara HahlwegEin bodenständiger BundespräsidentAm 12. Februar 2017 soll Frank-Walter Steinmeier zumBundespräsidenten gewählt werden. In seinem Elternhaus erzählenMutter Ursula und Bruder Dirk von Stolz, Bodenständigkeit undLieblingsessen.Medikamentenversuche an HeimkindernHeidelore Rampp gehörte in den 60er Jahren zu den Kindern, die indeutschen Heimen Medikamente erhielten. Sie ist überzeugt, dass anihnen Medikamente ohne ihr Wissen getestet wurden. Sylvia Wagenerstieß bei den Recherchen zu ihrer Doktorarbeit auf Dokumente, diebeweisen sollen, dass damals tatsächlich Experimente durchgeführtwurden.Hilfe für beschnittene FrauenRund 48 000 Frauen in Deutschland sind Opfer genitaler Verstümmelung,die meist in ihrer Jugend in Afrika geschah. Die Berliner ÄrztinCornelia Strunz konnte fast 100 von ihnen helfen. Die Chirurgin sorgtnicht nur für die anatomiegerechte Wiederherstellung des weiblichenGeschlechtsorgans, sie und ihr Team kümmern sich auch danach umSorgen und Nöte der Frauen.Michael Gwisdek hinterm RampenlichtIm Alter werde er immer selbstbewusster, sagt Michael Gwisdek. Er hater in fast 200 Filmen mitgespielt, Preise bekommen und ist BerlinerKodderschnauze geblieben, mit sehr eigenem Humor.Hochzeit auf dänischer InselBen ist Engländer, seine Braut Irina Russin. Beide leben in Finnlandund heiraten in Dänemark - weil dort der Papierkram viel einfacherist, sagen sie. Inselromantik gibt es gratis dazu.Samstag, 11.Februar 2017, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Jochen BreyerFußball-Bundesliga, 20. SpieltagTopspiel: FC Schalke 04 - Hertha BSCBayer Leverkusen - Eintracht FrankfurtFC Ingolstadt - Bayern MünchenWerder Bremen - Borussia MönchengladbachDarmstadt 98 - Borussia DortmundRB Leipzig - Hamburger SV1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 20. Spieltag1860 München - Karlsruher SCWürzburger Kickers - 1. FC HeidenheimSonntag, 12. Februar 2017, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-Experte: Hanno Balitsch - Analyse des 20.Bundesliga-SpieltagesFußball-Story - Aktuelle ReportageBiathlon-WM aus Hochfilzen - Zusammenfassung der VerfolgungsrennenAlpine Ski-WM aus St. Moritz - Aktueller Bericht vom TageNordische Ski-WM der Behinderten - Zusammenfassung aus FinsterauSonntag, 12. Februar 2017, 0.20 UhrPeter HahneThema:Wer schützt die Polizei? - Angepöbelt, überlastet, kaputtgespartGäste:Rainer Wendt, Chef Deutsche PolizeigewerkschaftHolger Poppenhäger, SPD, Innenminister ThüringenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell