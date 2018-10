Mainz (ots) -Feiertage sind Unterbrechungen des Alltags und bieten Zeit zumInnehalten, um über Grundsätzliches nachzudenken und den Horizont zuerweitern. Zum Reformationstag und zu Allerheiligen hat das ZDF auchin diesem Jahr wieder zwei Feiertagsakzente im Programm: In seinerSendung "Dietrich Grönemeyer - Leben ist mehr!" am Mittwoch, 31.Oktober 2018, 17.45 Uhr, besucht Dietrich Grönemeyer eine privateInitiative, die Hütten für Obdachlose baut. Am Donnerstag, 1.November 2018, 17.45 Uhr, hilft Pater Nikodemus Schnabel alsKanalarbeiter, das zu beseitigen, was die Gesellschaft loswerdenwill.Dietrich Grönemeyer besucht Sven Lüdecke: Er unterstütztObdachlose, indem er kleine Hütten auf eigene Kosten baut. 57 "LittleHomes" stehen schon in deutschen Städten. Der 64-jährige ObdachloseHenry erzählt Dietrich Grönemeyer, dass Lüdeckes Haus sein "Sechserim Lotto" gewesen sei. Er habe mittlerweile sogar Arbeit gefunden.Pater Nikodemus Schnabel steigt in die Kanalisation - ein Ort, denviele lieber meiden. Als Mönch, Priester und Theologe kennt er sichmit der spirituellen Unterwelt aus, jetzt begleitet er Mitarbeiterder Stadtentwässerung Augsburg bei ihrer Arbeit in der realenUnterwelt.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/lebenistmehr sowiehttps://presseportal.zdf.de/presse/eingutergrundPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell