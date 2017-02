X Filme, ARD, Sky und Beta präsentieren exklusive Ausschnitte Sky sendet ab 13. Oktober 2017 / Das Erste plant Eventprogrammierung Ende 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -8. Februar 2017. Auf einer Pressekonferenz in Clärchens Ballhausin Berlin präsentierten X Filme Creative Pool, ARD, Sky und Beta Filmheute erstmals Ausschnitte aus ihrem gemeinsamen SerienprojektBABYLON BERLIN. Zu Beginn hatten Tom Tykwer, Henk Handloegten undAchim von Borries als Autoren und Regisseure eine Einführung in denZusammenschnitt der insgesamt zwei Staffeln à acht Folgen gegeben undvon den mehr als 180 Drehtagen im vergangenen Jahr berichtet. Gedrehtwurde von Mai bis Dezember 2016 in Berlin, Brandenburg undNordrhein-Westfalen.Tom Tykwer über die intensiven Dreharbeiten: "Nach fast dreiJahren Drehbucharbeit ans Set zu kommen, war eine unglaublicheFreude. Wir hatten über 180 Drehtage, teilweise haben zwei oder sogardrei Units parallel gedreht. Im Nachhinein ist kaum vorstellbar, wiewir das alle zusammen geschafft haben. Ein großer Dank dafür an unserunglaubliches Team." Gleichzeitig betonte er die Gemeinschaftsarbeitmit Achim von Borries und Henk Handloegten: "Wir haben die kompletteSerie zusammen geschrieben und inszeniert. Es gibt nicht eineEpisode, an der wir nicht alle drei beteiligt waren."Für Achim von Borries gibt es einen klaren Protagonisten in derSerie: "Die Stadt Berlin steht ganz klar im Mittelpunkt unsererSerie. 1929 war Berlin international, magisch, eine kosmopolitischeHauptstadt, die alle Welt anzog. Es war eine echte Herausforderung,das Berlin der späten 20er Jahre zu erschaffen. Die Neue BerlinerStraße, die unser Szenenbildner Uli Hanisch für Studio Babelsbergentworfen hat, machte es uns möglich, Straßenzüge von verschiedenstenStadtteilen Berlins zu bespielen."Henk Handloegten hob die Aktualität der Serie heraus: "In den 20erJahren ist Partystimmung: Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg sinddie Väter nicht zuhause, und die Söhne und Töchter tanzen auf denTischen. Möglich ist dies durch die Abwesenheit von Autorität, wie inBerlin nach dem Mauerfall. Aber dann, gegen Ende der Zwanziger, gehtes immer mehr Leuten zu schnell, die Welt wird zu verwirrend, zuunübersichtlich und der Ruf nach der eisernen Faust wird lauter undlauter. Im Laufe unserer Arbeit an BABYLON BERLIN glich sich Weltimmer mehr dieser Stimmung an. Unsere Serie ist heute aktueller dennje."Die Hauptrollen in BABYLON BERLIN haben Volker Bruch als GereonRath ("Unsere Mütter, unsere Väter") sowie Liv Lisa Fries alsCharlotte ("Sie hat es verdient") übernommen. Volker Bruch erinnertesich begeistert an die Dreharbeiten im letzten Jahr: "BABYLON BERLINwar ein gnadenlos glanzvoller Ritt in einer großartigen Karosse! Fast600 Menschen haben ein Jahr lang voller Leidenschaft und Liebe indiese Vision investiert. Das Projekt lässt mich nicht los undbegleitet mich als erfüllende Erinnerung und atemberaubendeErfahrung. Noch nie habe ich mich in einer Produktion, künstlerischwie menschlich so gut aufgehoben, beflügelt und beschenkt gefühlt(und war dabei so gut gekleidet)."Liv Lisa Fries ergänzte: "2016 war ein Jahr BABYLON BERLIN mitgroßartigen Kollegen, inspirierenden Szenen, analogen Set-ups unddrei wunderbaren Regisseuren. Der Dreh war inspirierend, fordernd,harmonisch und belebend. Ich habe viel getanzt, ich habe vielgeredet, ich habe gelacht und geweint, ich war euphorisch, ich warCharlotte Ritter."Produzent Stefan Arndt betonte erneut die Einzigartigkeit derZusammenarbeit: "Die deutsche Krimileidenschaft mit der spannendstenZeit Deutschlands und Berlins zusammenzubringen ist eine tolleHerausforderung und unglaublich befriedigend. Dies mit extremfachkundigen Partnern zu tun, sowohl unseren Kreativen, aber auchunseren Freunden von DEGETO, ARD, SKY und Beta, lässt uns hoffen, andie Tradition des deutschen Erzählfernsehens anzuknüpfen und demPublikum vielleicht mal wieder einen deutschen Straßenfeger zubieten, national wie international."Produzent Uwe Schott ergänzte: "Mit einem unglaublich engagiertenüber 400 Personen starken Team konnten wir das Berlin der 20er Jahrelebendig werden lassen. Unser Dank gilt den beteiligtenFörderanstalten, dem Medienboard Berlin Brandenburg, der Film- undMedienstiftung NRW, dem German Motion Picture Fund und der MEDIAFörderung der Europäischen Union. Auch danken wir der Stadt Berlinfür die großartige Unterstützung."Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung SkyDeutschland, gab den Ausstrahlungstermin bekannt. BABYLON BERLIN wirdab 13. Oktober 2017 in der Prime Time um 20.15 Uhr auf Sky Atlanticzu sehen sein. Sky wird die Serie jeweils als Doppelfolgeausstrahlen. Dazu Carsten Schmidt: "In den vergangenen Wochen undMonaten hatte ich mehrfach die Möglichkeit, den Kreativen bei ihrerArbeit - unter anderem im Studio Babelsberg - über die Schultern zuschauen. Was ich gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt und gibt mirein sehr gutes Gefühl. BABYLON BERLIN wird in seiner Machart undErzählweise die Serienlandschaft in Deutschland verändern. Ich freuemich schon heute auf die Premiere bei Sky."2018 ist BABYLON BERLIN dann im Ersten zu sehen. Volker Herres,Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, erläuterte: "BABYLONBERLIN ist ein filmisches Ereignis der Extraklasse, und so werden wirdie Serie für das große Publikum im Ersten auch programmieren. AmJahresende 2018 in einem kompakten Rhythmus. Geplant ist einebegleitende historische Dokumentation über diese Zeit der Umbrüche,derzeit aktueller denn je. Und es gilt 'Online first' - in unsererDas Erste Mediathek wird die Serie vor linearer Ausstrahlung abrufbarsein. Wir haben bei der Produktion durch die Zusammenarbeit mitunseren Partnern einen neuen, mutigen Weg beschritten, und im Sinneunserer Zuschauer kann ich schon jetzt feststellen: Es hat sichgelohnt."Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto, ergänzte: "MitBABYLON BERLIN ist deutsches Fernsehen bei den Serien internationalkonkurrenzfähig. Wir haben dafür in der Projektfinanzierung ganz neueWege bestritten, die Modellcharakter auch für zukünftige Serienhaben. BABYLON BERLIN ist nicht einfach eine historische Krimiserieim Berlin der 20er Jahre, sondern es ist ein neue moderneeinzigartige Welt entstanden, in der Volker Bruch als Gereon und LivLisa Fries als Charlotte glänzen."Beta Film hat als Co-Produzent auch den Weltvertrieb der Serieübernehmen. "Wir freuen uns, dass die Besonderheiten und die Qualitätvon Babylon Berlin, auf die wir von Anfang an gesetzt haben, nun auchandere überzeugen konnten", so Geschäftsführer Jan Mojto. "SVTSchweden, NRK Norwegen, DR Dänemark, YLE Finnland und RUV Islandhaben sich bereits auf Drehbuchbasis entschieden, in diesen Tagenkamen Sky Italien, Sky Großbritannien, die spanische PremiumPlattform Moviestar +/Telefonica und der belgische Pay-PartnerTelenet hinzu. In den USA, Frankreich, weiteren europäischenTerritorien und Lateinamerika stehen die Verhandlungen kurz vor demAbschluss."BABYLON BERLIN erzählt auf Basis der international erfolgreichenBestseller-Reihe von Volker Kutscher um Kommissar Gereon Rath, der imBerlin der 1920er Jahre ermittelt, das ganze Panoptikum deraufregendsten Stadt der Welt zwischen Drogen und Politik, Mord undKunst, Emanzipation und Extremismus.BABYLON BERLIN ist eine Produktion von X Filme Creative Pool, ARD,Sky und Beta Film. Die Ausstrahlung der Serie wird 2017 auf Sky und2018 im Ersten erfolgen. Beta Film übernimmt als Ko-Produzent auchden Weltvertrieb der Serie. Verantwortliche Redakteure von BABYLONBERLIN sind Christine Strobl, Sascha Schwingel und Carolin Haasis(ARD Degeto), Gebhard Henke und Caren Toennissen (WDR), Marcus Ammonund Frank Jastfelder (Sky Deutschland). Produzenten für X Filme sindStefan Arndt, Uwe Schott und Michael Polle, Koproduzenten für BetaFilm sind Jan Mojto und Dirk Schürhoff. Das Projekt wird gefördertvom Medienboard Berlin-Brandenburg, Creative Europe Media, der Film-und Medienstiftung NRW sowie dem German Motion Picture Fund.JUST PUBLICITY GmbH hat die Pressebetreuung für BABYLON BERLINübernommen.Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an Regine Baschny, Tel. 089 -20 20 82 60, info@just-publicity.comÜber Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. 