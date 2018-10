XFRA H EMERGENCY INFORMATION UPDATE - MIC: XFRA

Das Handelssystem Xetra fuer den Markt Boerse Frankfurt (MIC: XFRA) stehtwieder zur Verfuegung, wir bitten Sie das taegliche Startup Prozedereerneut durchzufuehren.Wir werden Sie ueber das weitere Vorgehen zur Wiederaufnahme des Handelsschnellstmoeglich informieren.Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an das FunctionalHelpdesk unter der Telefonnummer +49-69-211-11050The trading system Xetra for the market Boerse Frankfurt (MIC: XFRA) isavailable again, please perform the Daily Startup Process on your side.We will keep you informed about market restart as soon as possible.Please do not hesitate to contact the Functional Helpdesk at+49-69-211-11050 for any questions you may have.