XFRA H EMERGENCY INFORMATION: UPDATE

Im Rahmen der Behebung der technischen Stoerung wird das HandelssystemXetra fuer den Markt Boerse Frankfurt (MIC: XFRA) neu gestartet. DasProzedere wird voraussichtlich eine Stunde dauern. Wir werden Sie ueberdas weitere Vorgehen informieren.Der Markt Xetra (MIC: XETR) ist von der Stoerung nicht betroffen.Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an das FunctionalHelpdesk unter der Telefonnummer +49-69-211-11050As part of problem resolution, trading system Xetra for the market BoerseFrankfurt (MIC: XFRA) will be restarted. This procedure is expected tolast around an hour.We will keep you informed about further developments.Trading on the Xetra market (MIC: XETR) is not affected.Please do not hesitate to contact the Functional Helpdesk at+49-69-211-11050 for any questions you may have.