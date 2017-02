The following instruments on XETRA do have their first trading day09.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am09.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 1ND XFRA IL0011334955 NEURODERM LTD DL -,01 EQ00 EQU EUR NCA TX3A XFRA TH0765010Z16 AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 EQ00 EQU EUR NCA 5MC1 XFRA US52187K1016 LEAP THERAPEUTICS DL-,001 EQ00 EQU EUR N