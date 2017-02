The following instruments on XETRA do have their last trading day on08.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am08.02.2017ISIN NameAU000000RER3 REGAL RES LTDDE000WGZ8BA6 DZ BANK IS.S.652TH0765010010 AIRPORTS O.THAI-FOR-BA 10US1982811077 COLUMBIA PIPEL.PAR.LP UTS