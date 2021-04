The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.04.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.04.2021 ISIN Name AU000000AYS5 AMAYSIM AUSTRALIA LTD CA81783Q1054 SEVEN GENERATIONS ENERGY GB0031698896 WILLIAM HILL PLC LS-,10 US5537771033 MTS SYST. DL -,25 US55378G1022 CARECLOUD INC. DL-,001 XS1645113322 HAPAG-LLOYD AG 17(24)REGS