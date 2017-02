FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.02.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM10.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.02.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEVQKA XFRA US75971T1034 RENESOLA LTD ADR 2 O.N.AD3 XFRA JP3121600005 ADERANS CO. LTD.H2K1 XFRA US98386D2080 XTL BIOPHARMA. ADR 20PA8 XFRA DE000A0B65S3 PAION O.N2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.