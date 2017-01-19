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KAISA GRP HLDG 16/20 - XFRA A184KD: WIEDERAUFNAHME/RESTART
19.01.17 07:37
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE ANLEIHE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING BOND IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
6,56 Kaisa Group HLDG A184KD XS1387985770
AUFGENOMMEN:
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
6,56 Kaisa Group HLDG A184KD XS1387985770
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|92,80 $
|92,80 $
|- $
|0,00%
|18.01./15:16
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|XS1387985770
|A184KD
|95,35 $
|90,65 $
= Realtime
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