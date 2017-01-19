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ALLIANCE GROWERS O.N. - XFRA 1LA: WIEDERAUFNAHME/RESTART
19.01.17 08:14
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALLIANCE GROWERS CORP. 1LA CA01861C1095
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALLIANCE GROWERS CORP. 1LA CA01861C1095
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,12 €
|0,116 €
|0,004 €
|+3,45%
|19.01./18:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA01861C1095
|A2DFYX
|0,20 €
|0,082 €
= Realtime
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