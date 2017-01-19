Erweiterte Funktionen



ALLIANCE GROWERS O.N. - XFRA 1LA: WIEDERAUFNAHME/RESTART




19.01.17 08:14
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

ALLIANCE GROWERS CORP. 1LA CA01861C1095


Aktuell
Die günstigste Gold-Aktie - Kurs-Gewinn-Verhältnis unter zwei! 400% mit neuem Gold-Aktientip!  
 
Scorpio Gold Corp.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,12 € 0,116 € 0,004 € +3,45% 19.01./18:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA01861C1095 A2DFYX 0,20 € 0,082 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,12 € +3,45%  08:47
Frankfurt 0,126 € -2,33%  16:45
München 0,107 € -17,69%  08:47
  = Realtime
Aktuell
Die günstigste Gold-Aktie - Kurs-Gewinn-Verhältnis unter zwei! 400% mit neuem Gold-Aktientip!

Scorpio Gold Corp.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...