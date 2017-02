Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEUN2 XETR IE0008471009 ISHSII-EURO STOXX50 EODIS 0.133 EURAPC XETR US0378331005 APPLE INC. 0.535 EUREUN1 XETR IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.131 EURIQQY XETR IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS 0.053 EURA1G XETR US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.094 EURIS3C XETR IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.371 EURIQQ7 XETR IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.202 EURIQQ4 XETR IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.180 EURIUS7 XETR IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.405 EURIQQ6 XETR IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.156 EURIQQI XETR IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.154 EURH4ZU XETR DE000A1JF7R7 HSBC MSCI TAIWAN UC.ETFDZ 0.495 EURH4ZI XETR DE000A1C22Q4 HSBC MSCI EM F.E.UC.ETFDZ 0.236 EUR