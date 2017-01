FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMESCT XETR GB0007908733 SSE PLCXETR CA80410K1012 SATURN MINERALS INC.