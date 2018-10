Mainz (ots) -Wohin steuern die USA unter Donald Trump? Die "Midterm Elections"am 6. November 2018 stellen dem polarisierenden Präsidenten einZwischenzeugnis aus - und bieten Anlass für einen Ausblick. AmMittwoch, 31. Oktober 2018, 22.15 Uhr im ZDF, berichtet ein"auslandsjournal spezial" über "Jung, zornig, radikal - AmerikasZukunft unter Trump"."auslandsjournal"-Moderatorin Antje Pieper begibt sich aufSpurensuche und reist durchs Land, um auf das junge, das neue Amerikazu treffen. Auf der Trump-Rallye in Rochester Anfang Oktober bekommtdas Team einen Eindruck, wie der US-Präsident die Massen mobilisiertund wie radikal und unversöhnlich die Stimmungslage ist. Antje Pieperspricht mit Jung-Farmern, die zunächst für Trump votiert hatten,jetzt aber aufgrund der Zölle auf Soja wirtschaftliche Problemebekommen. Zudem rückt die Bildungssituation in Oklahoma in den Blick:Zwei Schülerinnen kommen zu Wort, die den Schülerstreik gegen diePrivatisierung von Schulen mitorganisiert hatten. Auf denverschiedenen Stationen der Reise zeigt sich immer wieder, wieunversöhnlich der Ton an Schulen, Universitäten und in den Medienmittlerweile geworden ist.Im Interview mit dem "auslandsjournal spezial" äußert sich auchReporterlegende Bob Woodward zu Amerikas Zukunft unter Trump. DerPulitzer-Preisträger hat im September sein Buch "Furcht" über Trumpsbisherige Zeit im Weißen Haus veröffentlicht.http://auslandsjournal.zdf.dehttp://heute.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFheuteAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überrhttps://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournalPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell