Wirecard Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das schlimmste schein Wirecard überstanden zu haben – zumindest an der Börse: Nachdem die Aktie des Zahlungsdienstleisters am vorvergangenen Freitag auf bis zu 72,00 Euro zurückgefallen war, verabschiedete sich die Wirecard-Aktie bei einem Kurs von 83,23 Euro ins Wochenende. Ein Plus von mehr als 15 Prozent innerhalb von fünf Handelstagen, das kann sich beim krisengeschüttelten Dax-Unternehmen durchaus sehen lassen. Und zwei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



