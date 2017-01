Winkelmeier-Becker/Sütterlin-Waack: Ja zur Verbesserung der Vergütung für rechtliche Betreuungen

Berlin (ots) - Gesetzentwurf soll zügig in das parlamentarischeVerfahren eingebracht werdenDie Koalitionsfraktionen haben sich auf eine Anpassung derVergütung für rechtliche Betreuungen verständigt. Dazu erklären dierechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ElisabethWinkelmeier-Becker und die zuständige Berichterstatterin SabineSütterlin-Waack:"Die Koalition wird in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen, um dieVergütung für rechtliche Betreuungen betreuungsbedürftiger Menschenzu erhöhen.Wir reagieren damit insbesondere auf die bedrohliche Situation vonBetreuungsvereinen, die neben der Führung eigener Betreuungen vorallem ehrenamtliche Betreuer vermitteln, anleiten und bei ihrerTätigkeit unterstützen. Zahlreiche Betreuungsvereine befinden sichnach zwölf Jahren ohne Anpassung der Betreuungsvergütung in den rotenZahlen - für uns ein deutliches Signal und höchste Zeit, diefinanzielle Ausstattung von Betreuungsvereinen noch in der laufendenLegislaturperiode zu verbessern.Bereits auf ihrem Bundesparteitag 2014 hat die CDU Deutschlandsmit einem Beschluss auf die schwierige Situation vieler dieserVereine hingewiesen und eine Anpassung der Vergütung gefordert. EineVerbesserung der Vergütungssätze würde die Betreuungsvereineentlasten und weitere Schließungen und den damit verbundenen Wegfallvon langjährig gewachsenen Betreuungsstrukturen verhindern.Die Änderungen der Betreuervergütung werden zu Mehrkosten in denJustizhaushalten der Länder führen. Wenn Betreuungsvereineverschwinden, wären die Kosten aber noch wesentlich höher, da dannvermehrt Ehrenamtliche durch Berufsbetreuer ersetzt werden müssten.Betreuungsvereine und ihre Mitarbeiter leisten eine wertvolleArbeit, die gerade in einer alternden Gesellschaft mit einerzunehmenden Zahl an betreuungsbedürftigen Menschen eine besondereBedeutung hat.Eine bessere Finanzausstattung ist also ein wichtiger Schritt,qualitativ hochwertige Betreuung auch in Zukunft gewährleisten zukönnen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell