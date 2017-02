Weser-Kurier: Über Bremens Investitionen in Bildung schreibt Sara Sundermann.

Bremen (ots) - Es wird schwer genug für Bremen, diePflichtaufgaben im Bildungsbereich in den kommenden Jahren finanziellzu stemmen: Am Ausbau der Kita-Betreuung, auf die Eltern einengesetzlichen Anspruch haben, führt kein Weg vorbei. Ebenso wenig amAusbau der Schulen, die wie die Kitas eine steigende Kinderzahlaufnehmen sollen. Kitas und Schulen müssen erweitert und neu gebautwerden, und sie brauchen Personal. Allein diese absoluten Grundlagenzu garantieren, ist mit immensen Kosten verbunden. Es wird hart fürBildungspolitiker, darüber hinaus Gelder für eine bessere Qualität inden Schulen zu erstreiten, selbst wenn dies an manchen Stellensinnvoll sein kann. Bremen hat im Vergleich zu den anderenStadtstaaten wenig in Bildung investiert. Gleichzeitig hat man sichbesonders hohe Ziele gesetzt: Wo andere Bundesländer zuerst nureinzelne Schulen dafür fit machten, Förderkinder aufzunehmen, hatBremen die Inklusion an allen Schulen eingeführt. Und Bremen willperspektivisch nicht offene Ganztagsschulen mit einemNachmittagsangebot für einige Kinder, sondern den gebundenen Ganztagfür alle. Wenig Geld und große Ziele: Dieses Dilemma wird Bremen nochlange begleiten.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell