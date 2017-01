Berlin (ots) - "Guten Morgen, Berlin" - Morgen startet der"ErlebnisBauernhof zum Frühstück" in Halle 3.2 auf derInternationalen Grünen Woche. Die Themen des ErlebnisBauernhofs gibtes auch digital: alles rund um das moderne Frühstück ab sofort imOnlinemagazin moderne-landwirtschaft.deFrühstück ist die erste und für viele Deutsche wichtigste Mahlzeitdes Tages. In 21 Storys bietet moderne-landwirtschaft.de einenspannenden Streifzug durch vielfältige Produktbereiche, mit denen dieVerbraucher jeden Morgen in Berührung kommen: Brot und Getreide,Milch und Käse, Wurst und Ei oder auch Zucker, Mais und Raps.User können herausfinden, welcher Frühstückstyp sie sind - undwelch eindrucksvolle Prozess- und Wertschöpfungsketten hinter ihremFrühstück stecken. moderne-landwirtschaft.de hat die bestenFrühstück-Apps getestet und stellt sie vor. Das Magazin zeigtwissenswerte Videos, Bildstrecken und Infografiken zum Thema Getreideund Zucker. Reporter von moderne-landwirtschaft.de haben Berlinserstes 24-Stunden-Frühstücksrestaurant besucht und zeigen, wie in derbrandenburgischen Uckermark aus frischer Milch leckerer Joghurtentsteht. Außerdem: Ein Interview mit Comicfigur Bäckman, Antwortenauf die Frage: "Was frühstücken eigentlich Tiere?" und vieles mehr.Alle Inhalte können auch über Facebook diskutiert und geteiltwerden: https://www.facebook.com/moderne.landwirtschaftDas Online-Magazin moderne-landwirtschaft.de gibt es seit EndeJuni 2016. Es gehört zur Marke "Unser aller Wissen. Die ModerneLandwirtschaft.", die authentische Einblicke in die moderneLandwirtschaft gibt und den Dialog zwischen ihr und der Gesellschaftstärken möchte. Die voran-stehenden Monate beschäftigten sich unteranderem mit den Themen Ernährung, Ernte und Tier. Diese Inhaltekönnen über das Magazin-Archiv ("Unser aller Wissen") aufgerufenwerden.Bilder des Themenmonats bitte auf Anfrage - bei Quellennennungkostenfrei nutzbar.Pressekontakt:Forum Moderne Landwirtschaft e.V.Dr. Hans-Christian MennengaPressesprecherTel.: 030 814 5555 60E-Mail: hc.mennenga@moderne-landwirtschaft.dewww.moderne-landwirtschaft.deOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft, übermittelt durch news aktuell